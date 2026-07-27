В Курагинском округе Красноярского края обнаружили партии зараженной древесины, которую хранили с нарушением санитарных норм. Проверки Россельхознадзора и районной прокуратуры прошли с 12 мая по 17 июля.
Специалисты досмотрели около 970 куб. м лесопродукции на пяти предприятиях, занимающихся перевозкой и переработкой леса. Экспертиза образцов подтвердила наличие уссурийского полиграфа — вредителя, который повреждает стволы хвойных деревьев, из-за чего древесина теряет свои потребительские свойства.
|Показатель
|Данные проверки
|Количество проверенных предприятий
|5
|Объем досмотренной продукции
|около 970 куб. м
|Выявленный вредитель
|уссурийский полиграф
Инспекторы зафиксировали, что предприятия не изолировали зараженные материалы от чистой древесины. Такое соседство могло привести к распространению насекомых на здоровые партии леса.
Также организации скрыли факт заражения от контролирующих органов. При этом признаки присутствия вредителя — буровая мука и личиночные ходы под корой — были очевидны. Это является прямым нарушением требований по борьбе с карантинными объектами.
Секрет идеальной закуски кроется в особом термическом воздействии на ткани овоща, которое позволяет сократить время ожидания до рекордных трех часов.