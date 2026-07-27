Дым от лесных пожаров в Якутии перемещается в сторону южных районов

Дым от лесных пожаров в Оленекском и Верхневилюйском районах Якутии перемещается на юг. По данным Авиалесоохраны, сформировался плотный шлейф, который перекрывает видимость и ухудшает качество воздуха.

Фото: Pravda.Ru by Федор Савченко is licensed under Все права защищены Лесной пожар

В ближайшие часы задымление дойдет до жителей Мирнинского, Ленского, Сунтарского и Нюрбинского районов, а также затронет Верхневилюйский район.

Власти рекомендуют жителям этих территорий принять меры предосторожности. Пожары курирует оперштаб республики.

Экспертная проверка: эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова