Дым от лесных пожаров в Оленекском и Верхневилюйском районах Якутии перемещается на юг. По данным Авиалесоохраны, сформировался плотный шлейф, который перекрывает видимость и ухудшает качество воздуха.
В ближайшие часы задымление дойдет до жителей Мирнинского, Ленского, Сунтарского и Нюрбинского районов, а также затронет Верхневилюйский район.
Власти рекомендуют жителям этих территорий принять меры предосторожности. Пожары курирует оперштаб республики.
Секрет идеальной закуски кроется в особом термическом воздействии на ткани овоща, которое позволяет сократить время ожидания до рекордных трех часов.