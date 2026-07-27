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Жители аварийных домов в Гаврилов-Яме получат квартиры до конца года

Россия » Центр » Ярославль

В Гаврилов-Яме Ярославской области на улице Пирогова строят жилой квартал для людей, чьи дома признаны аварийными. Один многоквартирный дом уже сдан, сейчас возводят второй площадью 1487 квадратных метров. Его планируют завершить до конца года и заселить туда 97 человек.

Строительство домов
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Строительство домов

Будущие жильцы получат квартиры с чистовой отделкой. В ванных комнатах уже установлена сантехника, на кухнях смонтированы раковины и электрические плиты. Во дворе дома обустроят въезды для машин и установят детскую площадку.

"Работы проводятся по программе переселения граждан из аварийного жилищного фонда. Ее реализация позволяет не только решить проблему ветхого и аварийного жилья, но и создать для людей комфортную, безопасную и благоустроенную городскую среду с развитой придомовой инфраструктурой", — отметил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

Масштабы расселения в регионе

Власти утвердили региональную программу переселения до 2030 года. Регион планирует снести или отремонтировать более 20 тысяч квадратных метров аварийного жилья. Это позволит улучшить быт более чем 1350 человек.

Показатель Значение
Общий объем финансирования свыше 1,7 млрд рублей
Количество людей, которые получат жилье (до 2030 г.) более 1350 человек
Всего переселено с 2019 года более 5 тысяч человек

Чтобы не зависеть от предложений застройщиков на открытом рынке, регион строит дома самостоятельно. В прошлом году таким образом получили квартиры жители Ярославля, Семибратова и Гаврилов-Ямы. Сейчас строительство идет в Переславле-Залесском, а ключи в этом году выдадут жителям Рыбинска, Глебова и Каменника.

Жилье для сирот

Параллельно с расселением аварийного фонда область обеспечивает квартирами детей-сирот. На данный момент закуплено 105 объектов недвижимости на общую сумму 387 млн рублей. В Ярославле передали 60 однокомнатных, 22 двухкомнатные и одну трехкомнатную квартиру.

Работы ведутся в Рыбинске, Угличе и Тутаеве, а также в Любиме, Борисоглебском, Некрасовском, Данилове и Пошехонье. Сейчас власти закупают новые квартиры в Гаврилов-Яме, Переславле-Залесском и Рыбинске.

"Даже в непростых экономических условиях регион выстроил систему социальной поддержки жителей. Для этого регулярно анализируется ситуация на рынке и прорабатываются механизмы повышения интереса участников, включая корректировку стартовых цен и введение более гибких графиков поставок", — сказал заместитель председателя Правительства — министр строительства и ЖКХ Ярославской области Александр Баланцев.

По словам Баланцева, при выборе жилья учитывают состав семьи. Так, для нуждающихся в Ростовском округе закупили пятикомнатную квартиру.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова
Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
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