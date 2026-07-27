В Туве прогнозируют пыльную бурю и резкое ухудшение погоды 28 июля

В Туве 28 июля ожидается резкое ухудшение погоды. Синоптики прогнозируют сильные дожди, ливни с градом и грозы.

Фото: Wikimedia Commons by Alexander Roumega, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Пыльная буря в Ростове-на-Дону

Ветер станет шквалистым: порывы достигнут 15-20 м/с, в отдельных районах скорость воздуха превысит 25 м/с. Возможна пыльная буря.

"Убедительная просьба — не жгите траву и мусор. При таком ветре огонь распространяется мгновенно, а тушить его в непогоду крайне тяжело", — сообщили в службе ГО и ЧС Тувы.

Спасатели рекомендуют жителям оставаться дома, отменить выезды на природу и дальние поездки. При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по номеру 112.

Показатель Прогноз на 28 июля Осадки Ливни, грозы, град Скорость ветра 15-20 м/с (местами более 25 м/с) Дополнительные риски Пыльные бури, риск быстрого распространения пожаров

Штормовые предупреждения для северных и степных регионов важны из-за риска блокировки дорог и повреждения линий электропередач. Высокая скорость ветра в сочетании с пыльной бурей может резко снизить видимость на трассах, что делает поездки опасными.

Экспертная проверка: эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова