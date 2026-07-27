В Туве 28 июля ожидается резкое ухудшение погоды. Синоптики прогнозируют сильные дожди, ливни с градом и грозы.
Ветер станет шквалистым: порывы достигнут 15-20 м/с, в отдельных районах скорость воздуха превысит 25 м/с. Возможна пыльная буря.
Спасатели рекомендуют жителям оставаться дома, отменить выезды на природу и дальние поездки. При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по номеру 112.
|Показатель
|Прогноз на 28 июля
|Осадки
|Ливни, грозы, град
|Скорость ветра
|15-20 м/с (местами более 25 м/с)
|Дополнительные риски
|Пыльные бури, риск быстрого распространения пожаров
Штормовые предупреждения для северных и степных регионов важны из-за риска блокировки дорог и повреждения линий электропередач. Высокая скорость ветра в сочетании с пыльной бурей может резко снизить видимость на трассах, что делает поездки опасными.
Секрет идеальной закуски кроется в особом термическом воздействии на ткани овоща, которое позволяет сократить время ожидания до рекордных трех часов.