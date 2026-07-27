В Петропавловском парке Ярославля восстановили пешеходные дорожки и систему ливнестоков после сильных дождей. Работы провели в Красноперекопском районе по жалобам местных жителей, которые заметили размывы грунта и оголенные трубы коммуникаций.
Проблемы стали заметны после обильных осадков: дорожки пришли в негодность, а домик для уток сместился под смотровую площадку. Горожане опубликовали фотографии повреждений в социальных сетях, после чего общественники движения "ЗА Перекоп" направили запросы в городские службы.
Координатор движения Александр Семенов проверил результат работ на месте. По итогам осмотра основные недостатки устранили: провалы засыпали гранитной крошкой, а ливневую систему привели в порядок, чтобы трубы больше не выступали над землей.
"Самое важное, что люди не остались равнодушными. Жители рассказали о проблеме, мы оперативно направили обращения, а городские службы достаточно быстро отреагировали. Именно такое взаимодействие дает результат", — отметил координатор движения "ЗА Перекоп" Александр Семенов.
Один вопрос остался открытым: домик для уток пока находится не на своем месте. По данным ответственных служб, его вернут в центр водоема в ближайшее время.
|Что сделали в парке
|Статус
|Восстановление дорожек (подсыпка гранитной крошкой)
|Завершено
|Ликвидация провалов и ремонт ливневки
|Завершено
|Перенос домика для уток на середину пруда
|В плане
Представители движения "ЗА Перекоп" заявили, что продолжат мониторить состояние парка и реагировать на сигналы жителей района.
Секрет идеальной закуски кроется в особом термическом воздействии на ткани овоща, которое позволяет сократить время ожидания до рекордных трех часов.