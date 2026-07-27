В Петропавловском парке Ярославля восстановили дорожки после сильных дождей

В Петропавловском парке Ярославля восстановили пешеходные дорожки и систему ливнестоков после сильных дождей. Работы провели в Красноперекопском районе по жалобам местных жителей, которые заметили размывы грунта и оголенные трубы коммуникаций.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Пожилой мужчина в парке

Проблемы стали заметны после обильных осадков: дорожки пришли в негодность, а домик для уток сместился под смотровую площадку. Горожане опубликовали фотографии повреждений в социальных сетях, после чего общественники движения "ЗА Перекоп" направили запросы в городские службы.

Координатор движения Александр Семенов проверил результат работ на месте. По итогам осмотра основные недостатки устранили: провалы засыпали гранитной крошкой, а ливневую систему привели в порядок, чтобы трубы больше не выступали над землей.

"Самое важное, что люди не остались равнодушными. Жители рассказали о проблеме, мы оперативно направили обращения, а городские службы достаточно быстро отреагировали. Именно такое взаимодействие дает результат", — отметил координатор движения "ЗА Перекоп" Александр Семенов.

Один вопрос остался открытым: домик для уток пока находится не на своем месте. По данным ответственных служб, его вернут в центр водоема в ближайшее время.

Что сделали в парке Статус Восстановление дорожек (подсыпка гранитной крошкой) Завершено Ликвидация провалов и ремонт ливневки Завершено Перенос домика для уток на середину пруда В плане

Представители движения "ЗА Перекоп" заявили, что продолжат мониторить состояние парка и реагировать на сигналы жителей района.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова