Рыбинск и Пошехонье отметят Дни городов с масштабными программами

В ближайший четверг, 1 августа, жители и гости Ярославской области отметят Дни городов в Рыбинске и Пошехонье. В Рыбинске отпразднуют 955-летие, а в Пошехонье — 249-летие города.

Фото: Pravda.Ru by Виктор Коваленко is licensed under All Rights Reserved Рыбинск, Ярославская область

Рыбинск: традиции и семейный отдых

Праздничные мероприятия в Рыбинске пройдут с 11:00 до 18:00. Основные площадки развернутся в историческом центре, на Волжской набережной и у дворца спорта "Полет".

На улице Стоялой и набережной откроются торговые ряды и фудкорты. Для тех, кто хочет познакомиться с историей города, на Красной площади организуют квест "Рыбинск через призму традиций" и театральные мастер-классы.

Ключевые события дня

13:45 — открытие памятника "Гражданам города Рыбинска" на Соборной площади.

— открытие памятника "Гражданам города Рыбинска" на Соборной площади. 14:00 — гербовое шествие участников из разных районов области.

— гербовое шествие участников из разных районов области. День — музыкальный перформанс "Рояль-Дефиле" на Крестовой улице.

— музыкальный перформанс "Рояль-Дефиле" на Крестовой улице. Финал — театрализованное представление "От бересты до стали" и большой концерт на площади ДС "Полет".

"В этот раз мы решили сделать упор на то, что важно для каждого — семью, традиции и культуру. Это отличный повод отложить дела и просто хорошо провести время с близкими", — подчеркнул глава Рыбинска Дмитрий Рудаков.

Пошехонье: единство и народные промыслы

Празднование в Пошехонье продлится с 10:00 до полуночи. Мероприятия распределят между площадью Свободы, парками Победы и Пионеров, Домом культуры и Торговыми рядами.

Программа ориентирована на активный отдых и знакомство с местным колоритом. В "Казачьем городке" научат метанию ножа и фланкировке шашкой, а представители ярославской "Школы русской культуры" проведут старинные хороводы.

Направление Что ждет гостей Творчество и искусство Мастер-класс по лепке из глины, экспозиция гаютинской росписи, спектакль "Бумажный переполох" Спорт и досуг Шахматный турнир, футбольный матч Пошехонского и Некоузского округов, мобильный планетарий Вечерняя программа Выступления ВИА "Полный абзац" и группы "ДНК-Проджект", лазерное шоу и фейерверк

"1 августа мы вместе создадим праздник, который докажет: наша сила — в единстве и любви к малой родине", — сказал глава Пошехонского муниципального округа Евгений Иголка.

Транспортная доступность

Символично, что празднование Дня города в Рыбинске совпадает с запуском первого скоростного поезда "Ласточка" по маршруту Москва — Рыбинск. По словам министра культуры и туризма Ярославской области Светланы Костышиной, это станет важным шагом для развития внутреннего туризма в регионе.