Капитальный ремонт трассы Буйнакск — Верхний Каранай завершится до сентября

Дорожники завершают капитальный ремонт трассы Буйнакск — Верхний Каранай на участке с 7-го по 16-й километр. Подрядчик планирует сдать объект до сентября текущего года, сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Дагестана.
Основные строительные работы уже закончены. Сейчас специалисты монтируют металлические барьерные ограждения, устанавливают сигнальные столбики и новые дорожные знаки, а также наносят разметку.
Ремонт включал полное восстановление земляного полотна и установку новых водопропускных труб. Дорожники уложили двухслойное асфальтобетонное покрытие, которое устойчивее к износу.
Помимо основного полотна, привели в порядок примыкания и пересечения дорог, укрепили обочины и кюветы. Для жителей окрестных сел отремонтировали тротуары и заменили павильоны на остановках общественного транспорта.
|Параметр
|Детали
|Текущий этап работ
|7-16 км трассы
|Срок завершения
|до сентября 2026 года
|Первый этап (введен)
|4 км (в 2025 году)
Трасса связывает Буйнакск с несколькими горными селами, обеспечивая жителей постоянным сообщением с городом. Кроме того, дорога имеет туристический приоритет: она ведет к Каранайским пещерам и смотровой площадке Большого Сулакского каньона.
Обновление полотна снизит аварийность на сложных участках и поможет распределить транспортные потоки туристов, разгрузив основные въезды в природный парк.
Работы проходят по нацпроекту "Инфраструктура для жизни".
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