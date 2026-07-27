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Капитальный ремонт трассы Буйнакск — Верхний Каранай завершится до сентября

Россия » Юг » Махачкала

Дорожники завершают капитальный ремонт трассы Буйнакск — Верхний Каранай на участке с 7-го по 16-й километр. Подрядчик планирует сдать объект до сентября текущего года, сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Дагестана.

Дорожные работы на шоссе
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Дорожные работы на шоссе

Основные строительные работы уже закончены. Сейчас специалисты монтируют металлические барьерные ограждения, устанавливают сигнальные столбики и новые дорожные знаки, а также наносят разметку.

Что изменилось на дороге

Ремонт включал полное восстановление земляного полотна и установку новых водопропускных труб. Дорожники уложили двухслойное асфальтобетонное покрытие, которое устойчивее к износу.

Помимо основного полотна, привели в порядок примыкания и пересечения дорог, укрепили обочины и кюветы. Для жителей окрестных сел отремонтировали тротуары и заменили павильоны на остановках общественного транспорта.

Параметр Детали
Текущий этап работ 7-16 км трассы
Срок завершения до сентября 2026 года
Первый этап (введен) 4 км (в 2025 году)

Почему этот маршрут важен для региона

Трасса связывает Буйнакск с несколькими горными селами, обеспечивая жителей постоянным сообщением с городом. Кроме того, дорога имеет туристический приоритет: она ведет к Каранайским пещерам и смотровой площадке Большого Сулакского каньона.

Обновление полотна снизит аварийность на сложных участках и поможет распределить транспортные потоки туристов, разгрузив основные въезды в природный парк.

Работы проходят по нацпроекту "Инфраструктура для жизни".

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова
Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
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