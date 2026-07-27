Капитальный ремонт трассы Буйнакск — Верхний Каранай завершится до сентября

Дорожники завершают капитальный ремонт трассы Буйнакск — Верхний Каранай на участке с 7-го по 16-й километр. Подрядчик планирует сдать объект до сентября текущего года, сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Дагестана.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Дорожные работы на шоссе

Основные строительные работы уже закончены. Сейчас специалисты монтируют металлические барьерные ограждения, устанавливают сигнальные столбики и новые дорожные знаки, а также наносят разметку.

Что изменилось на дороге

Ремонт включал полное восстановление земляного полотна и установку новых водопропускных труб. Дорожники уложили двухслойное асфальтобетонное покрытие, которое устойчивее к износу.

Помимо основного полотна, привели в порядок примыкания и пересечения дорог, укрепили обочины и кюветы. Для жителей окрестных сел отремонтировали тротуары и заменили павильоны на остановках общественного транспорта.

Параметр Детали Текущий этап работ 7-16 км трассы Срок завершения до сентября 2026 года Первый этап (введен) 4 км (в 2025 году)

Почему этот маршрут важен для региона

Трасса связывает Буйнакск с несколькими горными селами, обеспечивая жителей постоянным сообщением с городом. Кроме того, дорога имеет туристический приоритет: она ведет к Каранайским пещерам и смотровой площадке Большого Сулакского каньона.

Обновление полотна снизит аварийность на сложных участках и поможет распределить транспортные потоки туристов, разгрузив основные въезды в природный парк.

Работы проходят по нацпроекту "Инфраструктура для жизни".

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова