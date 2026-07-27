В Вологодской области начали готовиться к ежегодному подсчету популяции бурого медведя. Полевой этап мониторинга продлится с 20 августа по 1 октября.
Специалисты Главохоты и сотрудники охотничьих хозяйств будут выходить на маршруты, чтобы зафиксировать количество животных. Основное внимание уделят овсяным полям — в этот период медведи выходят туда наиболее активно. Чтобы данные были точными, учетчиков распределят так, чтобы охватить все доступные угодья области.
"Если территория округа большая, учет можно проводить по частям, но в очень сжатые сроки, так как отдельные особи переходят от одного поля к другому", — пояснили в Главном управлении по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира области.
Специалисты определяют численность зверей по сумме всех измеренных следов на исследуемых участках. Эти данные нужны для анализа динамики популяции и расчета квот на изъятие животных в следующем охотничьем сезоне.
Статистика последних лет показывает небольшое снижение количества медведей в регионе.
|Показатель
|Количество особей
|Максимальная численность (2023 год)
|10 162
|Минимальная численность (2025 год)
|8 618
Для местного охотника и лесника результаты этого мониторинга станут основой для понимания того, насколько плотно звери заселили конкретные районы области.
Секрет идеальной закуски кроется в особом термическом воздействии на ткани овоща, которое позволяет сократить время ожидания до рекордных трех часов.