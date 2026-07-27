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Специалисты Вологодской области подсчитают популяцию бурого медведя по следам

Россия » Северо-Запад » Вологда

В Вологодской области начали готовиться к ежегодному подсчету популяции бурого медведя. Полевой этап мониторинга продлится с 20 августа по 1 октября.

Медведь испугался домашней кошки
Фото: Pravda.Ru by Ольга Сакиулова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Медведь испугался домашней кошки

Специалисты Главохоты и сотрудники охотничьих хозяйств будут выходить на маршруты, чтобы зафиксировать количество животных. Основное внимание уделят овсяным полям — в этот период медведи выходят туда наиболее активно. Чтобы данные были точными, учетчиков распределят так, чтобы охватить все доступные угодья области.

"Если территория округа большая, учет можно проводить по частям, но в очень сжатые сроки, так как отдельные особи переходят от одного поля к другому", — пояснили в Главном управлении по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира области.

Специалисты определяют численность зверей по сумме всех измеренных следов на исследуемых участках. Эти данные нужны для анализа динамики популяции и расчета квот на изъятие животных в следующем охотничьем сезоне.

Статистика последних лет показывает небольшое снижение количества медведей в регионе.

Показатель Количество особей
Максимальная численность (2023 год) 10 162
Минимальная численность (2025 год) 8 618

Для местного охотника и лесника результаты этого мониторинга станут основой для понимания того, насколько плотно звери заселили конкретные районы области.

Экспертная проверка: эколог / специалист по природопользованию Игорь Степанов
Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
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