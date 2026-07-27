Подростки в Ярославской области организовали сплав по реке без сопровождения взрослых

В Ярославской области инспекторы ГИМС обнаружили группу из 58 подростков, которые отправились в туристический сплав по реке Сить без взрослых. Сопровождающих туристов нашли и заставили переместиться на плавсредствах к детям, после чего группу зарегистрировали в надлежащем порядке.

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Этот случай стал самым заметным нарушением во время масштабного рейда по водным объектам региона. Проверки прошли в акваториях Ярославля, Рыбинска, на Плещеевом озере и Рыбинском водохранилище, а также в трех муниципальных округах.

Показатель Значение Проверено судов более 160 Выявлено нарушений более 50 Общая сумма штрафов 129 600 рублей

Помимо проблем с организацией детского похода, инспекторы зафиксировали и другие грубые нарушения. В ходе рейда задержали двоих пьяных судоводителей, а также людей, которые управляли лодками и катерами без прав.

"Во время патрулирования акватории реки Сить был выявлен факт незарегистрированного туристического сплава 58 несовершеннолетних без сопровождения взрослых. Инспекторы ГИМС разыскали сопровождающих тургруппы и разместили их на плавсредствах рядом с детьми", — сообщили в областном управлении МЧС.

Данные о нарушениях передали в администрацию муниципального округа и Центр управления в кризисных ситуациях.