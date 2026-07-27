В Саратове ограничат движение транспорта в районе проспекта 50 лет Октября

В Саратове на несколько дней ограничат движение транспорта в районе проспекта 50 лет Октября. Дорожники перекроют участки дорог для проведения работ по благоустройству.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Дорожный знак "Дорожные работы"

Первое ограничение коснется улицы Одесской на пересечении с проспектом 50 лет Октября. Движение здесь запретят с полуночи 27 июля до 6:00 4 августа.

Параллельно закроют участок по 2-му Красноармейскому тупику, где он пересекается с проспектом 50 лет Октября. Срок действия запрета — с 00:00 27 июля до 6:00 4 августа.

Участок дороги Срок ограничения ул. Одесская — пр. 50 лет Октября 27 июля (00:00) — 4 августа (06:00) 2-й Красноармейский тупик — пр. 50 лет Октября 27 июля (00:00) — 4 августа (06:00)

Водителям рекомендуют заранее продумать альтернативные пути объезда, чтобы избежать заторов в указанных точках.