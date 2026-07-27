Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Тюмень построит третий магистральный водовод для надежности водоснабжения
Специалисты Вологодской области подсчитают популяцию бурого медведя по следам
В Петрозаводске обновляют дороги и запускают новые автобусные маршруты
Минприроды России определило три крупнейших золотых месторождения России
В Астрахани ликвидируют незаконные торговые точки для благоустройства улиц
Подростки в Ярославской области организовали сплав по реке без сопровождения взрослых
В Тульской области реконструируют мосты в Ленинском, Чернском и Тепло-Огаревском районах
В Череповце расписали фасады домов муралами к 250-летию города
Запрет на экспорт бензина в России продлят до конца 2026 года

В Саратове ограничат движение транспорта в районе проспекта 50 лет Октября

Россия » Поволжье » Саратов

В Саратове на несколько дней ограничат движение транспорта в районе проспекта 50 лет Октября. Дорожники перекроют участки дорог для проведения работ по благоустройству.

Дорожный знак "Дорожные работы"
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Дорожный знак "Дорожные работы"

Первое ограничение коснется улицы Одесской на пересечении с проспектом 50 лет Октября. Движение здесь запретят с полуночи 27 июля до 6:00 4 августа.

Параллельно закроют участок по 2-му Красноармейскому тупику, где он пересекается с проспектом 50 лет Октября. Срок действия запрета — с 00:00 27 июля до 6:00 4 августа.

Участок дороги Срок ограничения
ул. Одесская — пр. 50 лет Октября 27 июля (00:00) — 4 августа (06:00)
2-й Красноармейский тупик — пр. 50 лет Октября 27 июля (00:00) — 4 августа (06:00)

Водителям рекомендуют заранее продумать альтернативные пути объезда, чтобы избежать заторов в указанных точках.

Автор Дейл Фостер
Дейл Фостер — журналист с 4-летним опытом. Специализируется на региональных новостях, общественной жизни и повседневных событиях в России
Сейчас читают
Первые 14 дней решают всё: ошибка после уборки чеснока может погубить весь урожай зимой
Садоводство, цветоводство
Первые 14 дней решают всё: ошибка после уборки чеснока может погубить весь урожай зимой
Кабачки можно больше не жарить: духовка дала им вкус с сырной шапочкой и травами
Еда и рецепты
Кабачки можно больше не жарить: духовка дала им вкус с сырной шапочкой и травами
Токаев сделал выговор Путину в Омске за войну с братской Украиной
Мир. Новости мира
Токаев сделал выговор Путину в Омске за войну с братской Украиной
Популярное
Малосольные огурцы будут готовы за 3 часа: главный секрет оказался не в чесноке и не в укропе

Секрет идеальной закуски кроется в особом термическом воздействии на ткани овоща, которое позволяет сократить время ожидания до рекордных трех часов.

Малосольные огурцы будут готовы за 3 часа: главный секрет оказался не в чесноке и не в укропе
Бессмертный двигатель из золотой эры Тойоты: возвращение модели обрушило интерес к современным аналогам
Бессмертный двигатель из золотой эры Тойоты: возвращение модели обрушило интерес к современным аналогам
Надежнее китайцев и доступнее отечественных авто: в регионы завезли практичный трехрядный минивэн
В Минске зафиксирована новая схема телефонного мошенничества с заказными письмами
Дипломатия недопонимания: что на самом деле скрывает позиция Токаева по Украине Андрей Николаев Погибший дипломат Мальтийского ордена на выставке дронов оказался там не случайно Любовь Степушова Мир на пороге большой крови: Трамп и Нетаньяху загнали себя в безвыходную ловушку рейтингов Юрий Бочаров
Токаев сделал выговор Путину в Омске за войну с братской Украиной
Колбаса рядом не лежала: пряный засол сала довёл вкус до идеальной нежности и вкуса
Кабачки можно больше не жарить: духовка дала им вкус с сырной шапочкой и травами
Кабачки можно больше не жарить: духовка дала им вкус с сырной шапочкой и травами
Последние материалы
В Ижевске построят новый жилой комплекс на месте снесенного долгостроя
Реконструкция перекрестка Победы и Кутузова в Калининграде разгрузит движение
В галактике Андромеда зафиксировано постепенное снижение темпов звездообразования
Сильный ветер повредил крышу школы в селе Комсомольском
Пандемия коронавируса увеличила разрыв в уровне смертности между мужчинами и женщинами
Укус гадюки в городе: как действовать и чего категорически избегать
Барнаул потратит 20,7 млн рублей на замену главной новогодней ели
Пострадавшие от паводков в Пермском крае начали получать выплаты
Деньги жителей Воронежа за свет тратили на цели, не связанные с оплатой счетов
Хрупкость скелета стала сигналом тревоги: почему отказ от бытовой нагрузки провоцирует резкий спад сил
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.