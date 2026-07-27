В Саратове на несколько дней ограничат движение транспорта в районе проспекта 50 лет Октября. Дорожники перекроют участки дорог для проведения работ по благоустройству.
Первое ограничение коснется улицы Одесской на пересечении с проспектом 50 лет Октября. Движение здесь запретят с полуночи 27 июля до 6:00 4 августа.
Параллельно закроют участок по 2-му Красноармейскому тупику, где он пересекается с проспектом 50 лет Октября. Срок действия запрета — с 00:00 27 июля до 6:00 4 августа.
|Участок дороги
|Срок ограничения
|ул. Одесская — пр. 50 лет Октября
|27 июля (00:00) — 4 августа (06:00)
|2-й Красноармейский тупик — пр. 50 лет Октября
|27 июля (00:00) — 4 августа (06:00)
Водителям рекомендуют заранее продумать альтернативные пути объезда, чтобы избежать заторов в указанных точках.
Секрет идеальной закуски кроется в особом термическом воздействии на ткани овоща, которое позволяет сократить время ожидания до рекордных трех часов.