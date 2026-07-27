В Тульской области реконструируют мосты в Ленинском, Чернском и Тепло-Огаревском районах

В Тульской области реконструируют мосты на региональных трассах. Сейчас основные работы сосредоточены в Ленинском, Чернском и Тепло-Огаревском районах.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Вид снизу на бетонный мост

Обновление переправ напрямую влияет на логистику сельских территорий: сокращаются сроки доставки продуктов из хозяйств в города, а водители общественного транспорта могут избегать объездов. Для жителей малых населенных пунктов исправный мост — это прежде всего доступ к медицине и образовательным центрам без многокилометровых крюков.

Где идут работы

На оперативном совещании в ГУ ТО "Тулаупрадор" проверили соблюдение графиков на нескольких ключевых объектах. Сейчас особое внимание дорожники уделяют двум переправам:

мосту через реку Нюховка (подъезд к поселку Ленинский в Ленинском районе);

мосту через реку Снежедок (трасса Арсеньево — Араны — Славный — Дьяково — Медвежка в Чернском районе).

Положительная динамика зафиксирована в Тепло-Огаревском районе. Реконструкция моста на дороге Киреевск — Теплое практически завершена, движение для автомобилей откроют в ближайшее время.

Объект Район / Трасса Статус Мост через р. Нюховка Ленинский район (подъезд к п. Ленинский) В работе Мост через р. Снежедок Чернский район (Арсеньево — Медвежка) В работе Мост Киреевск — Теплое Тепло-Огаревский район Готов к открытию

Профильное министерство поручило усилить надзор за подрядчиками. Проверки на объектах станут регулярными, чтобы избежать срывов сроков сдачи сооружений.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова