В Тульской области реконструируют мосты на региональных трассах. Сейчас основные работы сосредоточены в Ленинском, Чернском и Тепло-Огаревском районах.
Обновление переправ напрямую влияет на логистику сельских территорий: сокращаются сроки доставки продуктов из хозяйств в города, а водители общественного транспорта могут избегать объездов. Для жителей малых населенных пунктов исправный мост — это прежде всего доступ к медицине и образовательным центрам без многокилометровых крюков.
На оперативном совещании в ГУ ТО "Тулаупрадор" проверили соблюдение графиков на нескольких ключевых объектах. Сейчас особое внимание дорожники уделяют двум переправам:
Положительная динамика зафиксирована в Тепло-Огаревском районе. Реконструкция моста на дороге Киреевск — Теплое практически завершена, движение для автомобилей откроют в ближайшее время.
|Объект
|Район / Трасса
|Статус
|Мост через р. Нюховка
|Ленинский район (подъезд к п. Ленинский)
|В работе
|Мост через р. Снежедок
|Чернский район (Арсеньево — Медвежка)
|В работе
|Мост Киреевск — Теплое
|Тепло-Огаревский район
|Готов к открытию
Профильное министерство поручило усилить надзор за подрядчиками. Проверки на объектах станут регулярными, чтобы избежать срывов сроков сдачи сооружений.
Секрет идеальной закуски кроется в особом термическом воздействии на ткани овоща, которое позволяет сократить время ожидания до рекордных трех часов.