Тюмень построит третий магистральный водовод для надежности водоснабжения

"Росводоканал Тюмень" направит 3,7 млрд рублей на строительство третьего магистрального водовода и нового резервуара чистой воды. Проект рассчитан до 2029 года и должен избавить город от зависимости от двух старых сетей, проложенных еще в конце 1970-х.

Фото: Pravda.Ru by Сергей Храмцов is licensed under Все права защищены Строительство дороги: рабочая бригада укладывает трубопровод под управлением техники

Новая линия длиной 26 км свяжет Тюмень с Велижанскими водоочистными сооружениями (ВОС) в Нижнетавдинском округе. Сейчас проектирование завершается, компания готовится к строительно-монтажным работам.

Параметр Показатель Общий объем инвестиций 3,7 млрд рублей Протяженность водовода 26 км Диаметр трубы 1000 мм Прирост подачи воды 30-40 тыс. кубометров в сутки Срок реализации до 2029 года

"Реализация проекта позволит повысить качество и надежность системы водоснабжения города, а также увеличить подачу воды с Велижанских ВОС на 30-40 тысяч кубометров чистой воды в сутки", — рассказала генеральный директор компании Ольга Сарбаева.

Рабочие проложат трубу диаметром один метр. Выбор метода монтажа — открытый способ или горизонтально-направленное бурение — определят по ходу работ, исходя из особенностей рельефа и почвы на конкретных участках трассы.

Экспертная проверка:

региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов