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Тюмень построит третий магистральный водовод для надежности водоснабжения

Россия » Урал » Тюмень

"Росводоканал Тюмень" направит 3,7 млрд рублей на строительство третьего магистрального водовода и нового резервуара чистой воды. Проект рассчитан до 2029 года и должен избавить город от зависимости от двух старых сетей, проложенных еще в конце 1970-х.

Строительство дороги: рабочая бригада укладывает трубопровод под управлением техники
Фото: Pravda.Ru by Сергей Храмцов is licensed under Все права защищены
Строительство дороги: рабочая бригада укладывает трубопровод под управлением техники

Новая линия длиной 26 км свяжет Тюмень с Велижанскими водоочистными сооружениями (ВОС) в Нижнетавдинском округе. Сейчас проектирование завершается, компания готовится к строительно-монтажным работам.

Параметр Показатель
Общий объем инвестиций 3,7 млрд рублей
Протяженность водовода 26 км
Диаметр трубы 1000 мм
Прирост подачи воды 30-40 тыс. кубометров в сутки
Срок реализации до 2029 года

"Реализация проекта позволит повысить качество и надежность системы водоснабжения города, а также увеличить подачу воды с Велижанских ВОС на 30-40 тысяч кубометров чистой воды в сутки", — рассказала генеральный директор компании Ольга Сарбаева.

Рабочие проложат трубу диаметром один метр. Выбор метода монтажа — открытый способ или горизонтально-направленное бурение — определят по ходу работ, исходя из особенностей рельефа и почвы на конкретных участках трассы.

Экспертная проверка:
региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Дейл Фостер
Дейл Фостер — журналист с 4-летним опытом. Специализируется на региональных новостях, общественной жизни и повседневных событиях в России
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