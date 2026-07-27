"Росводоканал Тюмень" направит 3,7 млрд рублей на строительство третьего магистрального водовода и нового резервуара чистой воды. Проект рассчитан до 2029 года и должен избавить город от зависимости от двух старых сетей, проложенных еще в конце 1970-х.
Новая линия длиной 26 км свяжет Тюмень с Велижанскими водоочистными сооружениями (ВОС) в Нижнетавдинском округе. Сейчас проектирование завершается, компания готовится к строительно-монтажным работам.
|Параметр
|Показатель
|Общий объем инвестиций
|3,7 млрд рублей
|Протяженность водовода
|26 км
|Диаметр трубы
|1000 мм
|Прирост подачи воды
|30-40 тыс. кубометров в сутки
|Срок реализации
|до 2029 года
"Реализация проекта позволит повысить качество и надежность системы водоснабжения города, а также увеличить подачу воды с Велижанских ВОС на 30-40 тысяч кубометров чистой воды в сутки", — рассказала генеральный директор компании Ольга Сарбаева.
Рабочие проложат трубу диаметром один метр. Выбор метода монтажа — открытый способ или горизонтально-направленное бурение — определят по ходу работ, исходя из особенностей рельефа и почвы на конкретных участках трассы.
Секрет идеальной закуски кроется в особом термическом воздействии на ткани овоща, которое позволяет сократить время ожидания до рекордных трех часов.