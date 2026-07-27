В Петрозаводске обновляют дорожную сеть, дворы и общественный транспорт. С 12 августа на улицы города выйдут новые автобусы, а схема движения изменится за счет запуска новых маршрутов.
С марта 2026 года дорожные службы отремонтировали 9 тысяч квадратных метров покрытия. Работы прошли в Сулажгоре, Пятом поселке и Соломенном. В этом сезоне город впервые перешел к комплексному ремонту внутриквартальных проездов — одновременно обновляют и тротуары, и проезжую часть. Первым таким объектом стал проезд Знаний.
|Объект ремонта
|Показатель / Сумма
|Дороги города (с марта)
|9 000 кв. м
|Внутриквартальные проезды
|16 объектов
|Бюджет на проезды
|~ 60 млн рублей
Для водителей и пассажиров изменятся привычные маршруты. В Петрозаводске расширят верхнее и нижнее Чапаевские кольца, что должно разгрузить основные магистрали. Кроме того, на Лососинском шоссе выделят отдельную полосу для общественного транспорта — такая практика впервые применяется в городе.
"С 12 августа в карельской столице начнут курсировать новые автобусы и появятся новые маршруты", — сообщил первый заместитель главы администрации Петрозаводска Михаил Ершов.
В этом году работы по благоустройству охватят восемь придомовых территорий в разных районах. Часть объектов обновляют в рамках программы "Комфортная городская среда", где инициатива исходит от самих жителей.
Секрет идеальной закуски кроется в особом термическом воздействии на ткани овоща, которое позволяет сократить время ожидания до рекордных трех часов.