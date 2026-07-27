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В Петрозаводске обновляют дороги и запускают новые автобусные маршруты

Россия » Северо-Запад » Петрозаводск

В Петрозаводске обновляют дорожную сеть, дворы и общественный транспорт. С 12 августа на улицы города выйдут новые автобусы, а схема движения изменится за счет запуска новых маршрутов.

Дорожные работы на улице
Фото: Pravda.Ru by Игорь Сергачев is licensed under Все права защищены
Дорожные работы на улице

С марта 2026 года дорожные службы отремонтировали 9 тысяч квадратных метров покрытия. Работы прошли в Сулажгоре, Пятом поселке и Соломенном. В этом сезоне город впервые перешел к комплексному ремонту внутриквартальных проездов — одновременно обновляют и тротуары, и проезжую часть. Первым таким объектом стал проезд Знаний.

Объект ремонта Показатель / Сумма
Дороги города (с марта) 9 000 кв. м
Внутриквартальные проезды 16 объектов
Бюджет на проезды ~ 60 млн рублей

Изменения в транспортной логистике

Для водителей и пассажиров изменятся привычные маршруты. В Петрозаводске расширят верхнее и нижнее Чапаевские кольца, что должно разгрузить основные магистрали. Кроме того, на Лососинском шоссе выделят отдельную полосу для общественного транспорта — такая практика впервые применяется в городе.

"С 12 августа в карельской столице начнут курсировать новые автобусы и появятся новые маршруты", — сообщил первый заместитель главы администрации Петрозаводска Михаил Ершов.

Благоустройство дворов

В этом году работы по благоустройству охватят восемь придомовых территорий в разных районах. Часть объектов обновляют в рамках программы "Комфортная городская среда", где инициатива исходит от самих жителей.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова
Автор Дейл Фостер
Дейл Фостер — журналист с 4-летним опытом. Специализируется на региональных новостях, общественной жизни и повседневных событиях в России
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