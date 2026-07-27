В Астрахани расчищают улицы от незаконных торговых точек. Основной удар пришелся на Жилгородок, где за последнее время убрали 14 нелегальных объектов — киоски, навесы и прилавки. Всего с начала года в Советском районе демонтировали более 40 подобных строений.
Работы продолжаются: в ближайшее время власти вывезут еще два объекта и разберут один на месте. После этого территорию приведут в порядок и благоустроят.
|Район/Локация
|Количество убранных объектов
|Советский район (всего)
|40+
|Жилгородок
|14
Порядок демонтажа выглядит так: владелец получает письменное уведомление. Если он игнорирует требование, администрация вывозит объект на базу временного хранения. Вернуть имущество можно только после оплаты расходов на демонтаж и хранение.
Собственнику нужно обратиться в местную администрацию и полностью компенсировать затраты города на разборку и содержание объекта на складе.
Власти планируют благоустроить освободившиеся участки, чтобы вернуть их в общественное пользование.
Секрет идеальной закуски кроется в особом термическом воздействии на ткани овоща, которое позволяет сократить время ожидания до рекордных трех часов.