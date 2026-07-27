В Астрахани ликвидируют незаконные торговые точки для благоустройства улиц

В Астрахани расчищают улицы от незаконных торговых точек. Основной удар пришелся на Жилгородок, где за последнее время убрали 14 нелегальных объектов — киоски, навесы и прилавки. Всего с начала года в Советском районе демонтировали более 40 подобных строений.

Фото: creativecommons.org by Artyom Vasilyev, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Закрытый киоск "Мясо-рыба-куры" в Озёрске вечером 2023-12-12

Работы продолжаются: в ближайшее время власти вывезут еще два объекта и разберут один на месте. После этого территорию приведут в порядок и благоустроят.

Район/Локация Количество убранных объектов Советский район (всего) 40+ Жилгородок 14

Порядок демонтажа выглядит так: владелец получает письменное уведомление. Если он игнорирует требование, администрация вывозит объект на базу временного хранения. Вернуть имущество можно только после оплаты расходов на демонтаж и хранение.

Ответы на популярные вопросы

Как вернуть вывезенный ларек?

Собственнику нужно обратиться в местную администрацию и полностью компенсировать затраты города на разборку и содержание объекта на складе.

Что будет с землей после демонтажа?

Власти планируют благоустроить освободившиеся участки, чтобы вернуть их в общественное пользование.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова