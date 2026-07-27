В Каспийске на улице Производственной загорелся склад. Огонь охватил имущество и внутреннюю отделку отдельно стоящего здания на площади около 700 квадратных метров.
Пожарным пришлось организовать подвоз воды, так как ближайший гидрант оказался слишком далеко от места происшествия. В ликвидации огня участвуют 40 спасателей и 10 единиц спецтехники, сообщили в ГУ МЧС по Дагестану.
|Параметр
|Данные
|Адрес
|ул. Производственная, 7
|Площадь пожара
|около 700 кв. м
|Силы и средства
|40 человек, 10 единиц техники
Секрет идеальной закуски кроется в особом термическом воздействии на ткани овоща, которое позволяет сократить время ожидания до рекордных трех часов.