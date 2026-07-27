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В Каспийске огонь охватил склад площадью 700 квадратных метров

Россия » Юг » Махачкала

В Каспийске на улице Производственной загорелся склад. Огонь охватил имущество и внутреннюю отделку отдельно стоящего здания на площади около 700 квадратных метров.

Промышленное здание в поле
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Промышленное здание в поле

Пожарным пришлось организовать подвоз воды, так как ближайший гидрант оказался слишком далеко от места происшествия. В ликвидации огня участвуют 40 спасателей и 10 единиц спецтехники, сообщили в ГУ МЧС по Дагестану.

Параметр Данные
Адрес ул. Производственная, 7
Площадь пожара около 700 кв. м
Силы и средства 40 человек, 10 единиц техники
Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
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