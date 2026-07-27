В Каспийске огонь охватил склад площадью 700 квадратных метров

В Каспийске на улице Производственной загорелся склад. Огонь охватил имущество и внутреннюю отделку отдельно стоящего здания на площади около 700 квадратных метров.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Промышленное здание в поле

Пожарным пришлось организовать подвоз воды, так как ближайший гидрант оказался слишком далеко от места происшествия. В ликвидации огня участвуют 40 спасателей и 10 единиц спецтехники, сообщили в ГУ МЧС по Дагестану.

Параметр Данные Адрес ул. Производственная, 7 Площадь пожара около 700 кв. м Силы и средства 40 человек, 10 единиц техники