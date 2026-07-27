В Череповце расписали фасады домов муралами к 250-летию города

В Череповце завершили оформление пяти фасадов жилых домов муралами. Последним стал портрет хоккеиста Вадима Шипачёва на Октябрьском проспекте, 57а. Всего в городе создали 13 таких изображений.
Сюжеты новых работ посвящены спорту и истории города: к юбилею череповецкого трамвая расписали дом на Комсомольской, 19, а на улице Ленина появились изображения волейболистки (дом 100Б) и футболиста (дом 102Б). На Мира, 15 разместили мурал "Следуй за мечтой".
"Вадим — один из самых известных воспитанников череповецкого хоккея, чемпион мира и двукратный обладатель Кубка Гагарина. Сюжеты отражают темы патриотизма, семейных ценностей, ремесел, спорта, труда. Многие идеи предлагают череповчане. Каждая работа — еще одна страница летописи города", — сообщил губернатор Георгий Филимонов.
Граффити создают к 250-летию Череповца. План на текущий год предполагает оформление 50 фасадов.
|Адрес
|Тематика мурала
|Октябрьский проспект, 57а
|Хоккеист Вадим Шипачёв
|ул. Комсомольская, 19
|70-летие трамвая
|ул. Ленина, 100Б / 102Б
|Спортсмены (волейбол и футбол)
|ул. Мира, 15
|"Следуй за мечтой"
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