В Череповце расписали фасады домов муралами к 250-летию города

В Череповце завершили оформление пяти фасадов жилых домов муралами. Последним стал портрет хоккеиста Вадима Шипачёва на Октябрьском проспекте, 57а. Всего в городе создали 13 таких изображений.

Фото: https://unsplash.com by Mika Baumeister is licensed under Free Мурал

Сюжеты новых работ посвящены спорту и истории города: к юбилею череповецкого трамвая расписали дом на Комсомольской, 19, а на улице Ленина появились изображения волейболистки (дом 100Б) и футболиста (дом 102Б). На Мира, 15 разместили мурал "Следуй за мечтой".

"Вадим — один из самых известных воспитанников череповецкого хоккея, чемпион мира и двукратный обладатель Кубка Гагарина. Сюжеты отражают темы патриотизма, семейных ценностей, ремесел, спорта, труда. Многие идеи предлагают череповчане. Каждая работа — еще одна страница летописи города", — сообщил губернатор Георгий Филимонов.

Граффити создают к 250-летию Череповца. План на текущий год предполагает оформление 50 фасадов.

Адрес Тематика мурала Октябрьский проспект, 57а Хоккеист Вадим Шипачёв ул. Комсомольская, 19 70-летие трамвая ул. Ленина, 100Б / 102Б Спортсмены (волейбол и футбол) ул. Мира, 15 "Следуй за мечтой"