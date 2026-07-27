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В Череповце расписали фасады домов муралами к 250-летию города

Россия » Северо-Запад » Вологда » Череповец

В Череповце завершили оформление пяти фасадов жилых домов муралами. Последним стал портрет хоккеиста Вадима Шипачёва на Октябрьском проспекте, 57а. Всего в городе создали 13 таких изображений.

Мурал
Фото: https://unsplash.com by Mika Baumeister is licensed under Free
Мурал

Сюжеты новых работ посвящены спорту и истории города: к юбилею череповецкого трамвая расписали дом на Комсомольской, 19, а на улице Ленина появились изображения волейболистки (дом 100Б) и футболиста (дом 102Б). На Мира, 15 разместили мурал "Следуй за мечтой".

"Вадим — один из самых известных воспитанников череповецкого хоккея, чемпион мира и двукратный обладатель Кубка Гагарина. Сюжеты отражают темы патриотизма, семейных ценностей, ремесел, спорта, труда. Многие идеи предлагают череповчане. Каждая работа — еще одна страница летописи города", — сообщил губернатор Георгий Филимонов.

Граффити создают к 250-летию Череповца. План на текущий год предполагает оформление 50 фасадов.

Адрес Тематика мурала
Октябрьский проспект, 57а Хоккеист Вадим Шипачёв
ул. Комсомольская, 19 70-летие трамвая
ул. Ленина, 100Б / 102Б Спортсмены (волейбол и футбол)
ул. Мира, 15 "Следуй за мечтой"
Автор Дейл Фостер
Дейл Фостер — журналист с 4-летним опытом. Специализируется на региональных новостях, общественной жизни и повседневных событиях в России
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