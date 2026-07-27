В Петербурге полицейские проверили состояние рейсовых автобусов и готовность водителей к выходу на маршруты. Рейд прошел 27 июля непосредственно перед отправкой транспорта на линию.
Проверка выявила системные проблемы как в техническом состоянии машин, так и в кадрах автопарков. Из 300 осмотренных автобусов 40 оказались неисправными — это более 10% от общего числа проверенных средств транспорта.
|Категория нарушения
|Количество / Результат
|Всего проверено автобусов
|более 300
|Выявлено неисправностей
|40 машин (более 10%)
|Критически опасные машины
|3 единицы (отправлены на спецстоянку)
|Незаконно переоборудованные машины
|4 единицы
Три автобуса полицейские отстранили от работы и отправили на спецстоянку из-за критических поломок рулевого управления и тормозной системы. Еще четыре машины имели следы незаконной перепланировки.
Проблемы коснулись и персонала. Двух водителей отстранили от рейсов и составили протоколы, так как у них отсутствовали водительские удостоверения. Одного сотрудника автопарка выявили без временной регистрации на территории РФ — теперь ему грозит выдворение из страны.
Часть водителей отправили на медицинское освидетельствование по подозрению в употреблении наркотиков перед началом смены.
Подобные рейды обнажают разрыв между формальными отчетами автопарков и реальным состоянием транспорта на улицах города. Когда каждое десятое транспортное средство выходит на линию с неисправностями, а часть водителей вовсе не имеет прав, вопрос безопасности пассажиров переходит из плоскости технических регламентов в плоскость прямого риска для жизни горожан. Особое внимание стоит обратить на "перепланировку" автобусов: любые изменения конструкции без сертификации меняют развесовку и управляемость машины, что недопустимо в плотном городском трафике Петербурга.
Секрет идеальной закуски кроется в особом термическом воздействии на ткани овоща, которое позволяет сократить время ожидания до рекордных трех часов.