Полицейский рейд в Петербурге выявил массовые поломки рейсовых автобусов

В Петербурге полицейские проверили состояние рейсовых автобусов и готовность водителей к выходу на маршруты. Рейд прошел 27 июля непосредственно перед отправкой транспорта на линию.

Фото: Pravda.Ru by Федор Савченко is licensed under Все права защищены Автобус Mercedes-Benz Citaro у остановки

Проверка выявила системные проблемы как в техническом состоянии машин, так и в кадрах автопарков. Из 300 осмотренных автобусов 40 оказались неисправными — это более 10% от общего числа проверенных средств транспорта.

Категория нарушения Количество / Результат Всего проверено автобусов более 300 Выявлено неисправностей 40 машин (более 10%) Критически опасные машины 3 единицы (отправлены на спецстоянку) Незаконно переоборудованные машины 4 единицы

Три автобуса полицейские отстранили от работы и отправили на спецстоянку из-за критических поломок рулевого управления и тормозной системы. Еще четыре машины имели следы незаконной перепланировки.

Проблемы коснулись и персонала. Двух водителей отстранили от рейсов и составили протоколы, так как у них отсутствовали водительские удостоверения. Одного сотрудника автопарка выявили без временной регистрации на территории РФ — теперь ему грозит выдворение из страны.

Часть водителей отправили на медицинское освидетельствование по подозрению в употреблении наркотиков перед началом смены.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова Подобные рейды обнажают разрыв между формальными отчетами автопарков и реальным состоянием транспорта на улицах города. Когда каждое десятое транспортное средство выходит на линию с неисправностями, а часть водителей вовсе не имеет прав, вопрос безопасности пассажиров переходит из плоскости технических регламентов в плоскость прямого риска для жизни горожан. Особое внимание стоит обратить на "перепланировку" автобусов: любые изменения конструкции без сертификации меняют развесовку и управляемость машины, что недопустимо в плотном городском трафике Петербурга.