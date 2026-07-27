Восстановление дорог в Дагестане вернуло сообщение в 109 населенных пунктов

В Дагестане восстановили автомобильные дороги на 43 участках. Теперь транспортное сообщение вернулось в 109 населённых пунктов республики.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Дорожный знак "Дорожные работы"

Сложная ситуация сохраняется в Тляратинском районе: одно село всё ещё отрезано от основных дорог. Там рабочие строят временный переход, чтобы обеспечить доступ жителей к инфраструктуре.

В Ахвахском районе автомобилисты используют объезды. Специалисты приступят к ремонту дорог только после того, как прекратятся оползни и почва стабилизируется.

В Гергебильском районе временно закрыли мост. Движение транспорта перенаправили по альтернативным маршрутам.