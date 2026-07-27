В Дагестане восстановили автомобильные дороги на 43 участках. Теперь транспортное сообщение вернулось в 109 населённых пунктов республики.
Сложная ситуация сохраняется в Тляратинском районе: одно село всё ещё отрезано от основных дорог. Там рабочие строят временный переход, чтобы обеспечить доступ жителей к инфраструктуре.
В Ахвахском районе автомобилисты используют объезды. Специалисты приступят к ремонту дорог только после того, как прекратятся оползни и почва стабилизируется.
В Гергебильском районе временно закрыли мост. Движение транспорта перенаправили по альтернативным маршрутам.
Секрет идеальной закуски кроется в особом термическом воздействии на ткани овоща, которое позволяет сократить время ожидания до рекордных трех часов.