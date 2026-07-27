Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин утвердил дорожную карту по борьбе с буллингом в образовательных учреждениях и детских коллективах на 2026-2030 годы. Документ вводит единые стандарты работы для десяти ведомств республики, включая МВД, Минздрав, Минтруд и прокуратуру РТ.
Главная цель программы — переход от карательных мер к медиации. Власти планируют внедрить восстановительные встречи и примирительные программы в большинстве учебных заведений.
|Показатель
|Текущее значение / 2026 г.
|Цель к 2030 г.
|Доля школ с медиативными практиками
|15%
|35%
|Подготовленные специалисты по буллингу (чел.)
|850
|950
|Охват детей доп. образованием
|80% (в 2026 г.)
|84%
За пять лет планируют провести минимум 350 тысяч консультаций и профилактических встреч для учеников, родителей и учителей. Финансирование мероприятий обеспечат текущие бюджеты.
Особое внимание уделят цифровой среде. Специалисты ГБУ "Навигатор" будут отслеживать активность в соцсетях и мессенджерах. Задача — находить деструктивный контент и материалы, содержащие признаки травли, чтобы направить их на блокировку. Ежегодный план по выявлению таких публикаций составляет 15,5 тысячи единиц.
Необходимость системных мер обусловлена данными о распространенности агрессии. Согласно статистике, каждый десятый школьник в мире регулярно подвергается травле сверстников.
В России ситуация выглядит следующим образом:
Контроль за реализацией дорожной карты возложен на Министерство образования и науки РТ. Отчеты от всех причастных ведомств должны поступать в министерство до 1 февраля каждого года.
Секрет идеальной закуски кроется в особом термическом воздействии на ткани овоща, которое позволяет сократить время ожидания до рекордных трех часов.