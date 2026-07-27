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В Татарстане внедряют систему борьбы с буллингом в школах до 2030 года

Россия » Поволжье » Казань

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин утвердил дорожную карту по борьбе с буллингом в образовательных учреждениях и детских коллективах на 2026-2030 годы. Документ вводит единые стандарты работы для десяти ведомств республики, включая МВД, Минздрав, Минтруд и прокуратуру РТ.

Три школьника в синих рубашках сидят за столом в классе
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Все права защищены
Три школьника в синих рубашках сидят за столом в классе

Целевые показатели к 2030 году

Главная цель программы — переход от карательных мер к медиации. Власти планируют внедрить восстановительные встречи и примирительные программы в большинстве учебных заведений.

Показатель Текущее значение / 2026 г. Цель к 2030 г.
Доля школ с медиативными практиками 15% 35%
Подготовленные специалисты по буллингу (чел.) 850 950
Охват детей доп. образованием 80% (в 2026 г.) 84%

За пять лет планируют провести минимум 350 тысяч консультаций и профилактических встреч для учеников, родителей и учителей. Финансирование мероприятий обеспечат текущие бюджеты.

Контроль кибербуллинга и мониторинг сети

Особое внимание уделят цифровой среде. Специалисты ГБУ "Навигатор" будут отслеживать активность в соцсетях и мессенджерах. Задача — находить деструктивный контент и материалы, содержащие признаки травли, чтобы направить их на блокировку. Ежегодный план по выявлению таких публикаций составляет 15,5 тысячи единиц.

Статистика насилия среди подростков

Необходимость системных мер обусловлена данными о распространенности агрессии. Согласно статистике, каждый десятый школьник в мире регулярно подвергается травле сверстников.

В России ситуация выглядит следующим образом:

  • До 30% молодежи в возрасте от 14 до 24 лет сталкивались с насилием;
  • Наибольший риск испытывают дети 11-12 лет — 28% из них подвергались унижениям за последний год.

Контроль за реализацией дорожной карты возложен на Министерство образования и науки РТ. Отчеты от всех причастных ведомств должны поступать в министерство до 1 февраля каждого года.

Экспертная проверка:
специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова
Автор Дейл Фостер
Дейл Фостер — журналист с 4-летним опытом. Специализируется на региональных новостях, общественной жизни и повседневных событиях в России
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