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В Вологде Красный мост ждет косметический ремонт и замена освещения

Россия » Северо-Запад » Вологда

В Вологде обновят Красный мост. Подрядная организация "Берсо" проведет косметический ремонт переправы: рабочие заменят асфальт, перила и систему освещения, а также отремонтируют лестничные сходы.

Ремонт моста
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Ремонт моста

На время демонтажа старого покрытия и укладки нового слоя пешеходный проход по мосту полностью закроют. Точные даты перекрытия компания сообщит позже. На этот период жителям города предложат пользоваться Октябрьским мостом, передает пресс-служба городской администрации.

Автор Дейл Фостер
Дейл Фостер — журналист с 4-летним опытом. Специализируется на региональных новостях, общественной жизни и повседневных событиях в России
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