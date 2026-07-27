В Вологде Красный мост ждет косметический ремонт и замена освещения

В Вологде обновят Красный мост. Подрядная организация "Берсо" проведет косметический ремонт переправы: рабочие заменят асфальт, перила и систему освещения, а также отремонтируют лестничные сходы.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Ремонт моста

На время демонтажа старого покрытия и укладки нового слоя пешеходный проход по мосту полностью закроют. Точные даты перекрытия компания сообщит позже. На этот период жителям города предложат пользоваться Октябрьским мостом, передает пресс-служба городской администрации.