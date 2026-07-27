Бесплатное тестирование на гепатиты и ВИЧ пройдет в центре Санкт-Петербурга

В Санкт-Петербурге проходит Неделя профилактики заболеваний печени. Главным мероприятием акции станет массовое тестирование жителей в центре города.

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28 июля с 16:00 до 20:00 у станции метро "Сенная площадь" развернут пункт экспресс-диагностики. Любой человек сможет бесплатно и анонимно сдать анализы на ВИЧ, а также гепатиты B и C. Предварительно записываться не нужно — на месте будут работать врачи-инфекционисты, готовые проконсультировать горожан.

"Врачи бьют тревогу из-за коварства гепатитов: долгое время они протекают бессимптомно, приводя к циррозу и раку печени. При этом гепатит С сегодня полностью излечим за счет бюджета, но критически важно вовремя выявить вирус", — сообщил губернатор Санкт-Петербурга.

Программа недели не ограничивается уличной акцией. На городском телевидении пройдет прямой эфир, а 29 июля в Городском центре общественного здоровья и медицинской профилактики организуют открытый лекторий. Специалисты расскажут о современных методах диагностики и лечения заболеваний печени.

Результаты борьбы с гепатитом C

Городские власти делают ставку на раннее выявление вируса через массовый скрининг. По данным Смольного, в 2025 году цели региональной программы по борьбе с гепатитом С выполнили полностью. Пациенты получают необходимые препараты бесплатно в дневных стационарах или амбулаторно.

Показатель Значение Количество людей, получивших лечение более 2800 человек Охвачено скринингом почти 350 тысяч горожан Заболеваемость острыми гепатитами 6,25 на 100 тыс. населения (в 1,5 раза ниже уровня 2024 года)

Мероприятия проходят в рамках национального проекта "Продолжительная и активная жизнь".

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова