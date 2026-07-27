В Санкт-Петербурге проходит Неделя профилактики заболеваний печени. Главным мероприятием акции станет массовое тестирование жителей в центре города.
28 июля с 16:00 до 20:00 у станции метро "Сенная площадь" развернут пункт экспресс-диагностики. Любой человек сможет бесплатно и анонимно сдать анализы на ВИЧ, а также гепатиты B и C. Предварительно записываться не нужно — на месте будут работать врачи-инфекционисты, готовые проконсультировать горожан.
"Врачи бьют тревогу из-за коварства гепатитов: долгое время они протекают бессимптомно, приводя к циррозу и раку печени. При этом гепатит С сегодня полностью излечим за счет бюджета, но критически важно вовремя выявить вирус", — сообщил губернатор Санкт-Петербурга.
Программа недели не ограничивается уличной акцией. На городском телевидении пройдет прямой эфир, а 29 июля в Городском центре общественного здоровья и медицинской профилактики организуют открытый лекторий. Специалисты расскажут о современных методах диагностики и лечения заболеваний печени.
Городские власти делают ставку на раннее выявление вируса через массовый скрининг. По данным Смольного, в 2025 году цели региональной программы по борьбе с гепатитом С выполнили полностью. Пациенты получают необходимые препараты бесплатно в дневных стационарах или амбулаторно.
|Показатель
|Значение
|Количество людей, получивших лечение
|более 2800 человек
|Охвачено скринингом
|почти 350 тысяч горожан
|Заболеваемость острыми гепатитами
|6,25 на 100 тыс. населения (в 1,5 раза ниже уровня 2024 года)
Мероприятия проходят в рамках национального проекта "Продолжительная и активная жизнь".
Секрет идеальной закуски кроется в особом термическом воздействии на ткани овоща, которое позволяет сократить время ожидания до рекордных трех часов.