Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Каспийске огонь охватил склад площадью 700 квадратных метров
Полицейский рейд в Петербурге выявил массовые поломки рейсовых автобусов
Восстановление дорог в Дагестане вернуло сообщение в 109 населенных пунктов
В Татарстане внедряют систему борьбы с буллингом в школах до 2030 года
В Вологде Красный мост ждет косметический ремонт и замена освещения
Санкт-Петербург вошел в пятерку лидеров по открытию новых гостиниц
Перинатальный центр Астрахани временно ограничит прием из-за санитарной обработки
В Рязани зафиксировали резкие скачки загрязнения воздуха сероводородом
Бангкок остался в стороне: два города в Таиланде перетянули тех, кто хочет остаться надолго

Бесплатное тестирование на гепатиты и ВИЧ пройдет в центре Санкт-Петербурга

Россия » Северо-Запад » Санкт-Петербург

В Санкт-Петербурге проходит Неделя профилактики заболеваний печени. Главным мероприятием акции станет массовое тестирование жителей в центре города.

Медицина
Фото: www.pexels.com/ by Pixabay is licensed under Free More info
Медицина

28 июля с 16:00 до 20:00 у станции метро "Сенная площадь" развернут пункт экспресс-диагностики. Любой человек сможет бесплатно и анонимно сдать анализы на ВИЧ, а также гепатиты B и C. Предварительно записываться не нужно — на месте будут работать врачи-инфекционисты, готовые проконсультировать горожан.

"Врачи бьют тревогу из-за коварства гепатитов: долгое время они протекают бессимптомно, приводя к циррозу и раку печени. При этом гепатит С сегодня полностью излечим за счет бюджета, но критически важно вовремя выявить вирус", — сообщил губернатор Санкт-Петербурга.

Программа недели не ограничивается уличной акцией. На городском телевидении пройдет прямой эфир, а 29 июля в Городском центре общественного здоровья и медицинской профилактики организуют открытый лекторий. Специалисты расскажут о современных методах диагностики и лечения заболеваний печени.

Результаты борьбы с гепатитом C

Городские власти делают ставку на раннее выявление вируса через массовый скрининг. По данным Смольного, в 2025 году цели региональной программы по борьбе с гепатитом С выполнили полностью. Пациенты получают необходимые препараты бесплатно в дневных стационарах или амбулаторно.

Показатель Значение
Количество людей, получивших лечение более 2800 человек
Охвачено скринингом почти 350 тысяч горожан
Заболеваемость острыми гепатитами 6,25 на 100 тыс. населения (в 1,5 раза ниже уровня 2024 года)

Мероприятия проходят в рамках национального проекта "Продолжительная и активная жизнь".

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова
Автор Дейл Фостер
Дейл Фостер — журналист с 4-летним опытом. Специализируется на региональных новостях, общественной жизни и повседневных событиях в России
Сейчас читают
Теневые колл-центры Украины разочаровались в россиянах и перешли на обман населения союзников
Бизнес
Теневые колл-центры Украины разочаровались в россиянах и перешли на обман населения союзников
Кабачки можно больше не жарить: духовка дала им вкус с сырной шапочкой и травами
Еда и рецепты
Кабачки можно больше не жарить: духовка дала им вкус с сырной шапочкой и травами
Малосольные огурцы будут готовы за 3 часа: главный секрет оказался не в чесноке и не в укропе
Еда и рецепты
Малосольные огурцы будут готовы за 3 часа: главный секрет оказался не в чесноке и не в укропе
Популярное
Малосольные огурцы будут готовы за 3 часа: главный секрет оказался не в чесноке и не в укропе

Секрет идеальной закуски кроется в особом термическом воздействии на ткани овоща, которое позволяет сократить время ожидания до рекордных трех часов.

Малосольные огурцы будут готовы за 3 часа: главный секрет оказался не в чесноке и не в укропе
Бессмертный двигатель из золотой эры Тойоты: возвращение модели обрушило интерес к современным аналогам
Бессмертный двигатель из золотой эры Тойоты: возвращение модели обрушило интерес к современным аналогам
Надежнее китайцев и доступнее отечественных авто: в регионы завезли практичный трехрядный минивэн
В Минске зафиксирована новая схема телефонного мошенничества с заказными письмами
Дипломатия недопонимания: что на самом деле скрывает позиция Токаева по Украине Андрей Николаев Погибший дипломат Мальтийского ордена на выставке дронов оказался там не случайно Любовь Степушова Мир на пороге большой крови: Трамп и Нетаньяху загнали себя в безвыходную ловушку рейтингов Юрий Бочаров
Токаев сделал выговор Путину в Омске за войну с братской Украиной
Колбаса рядом не лежала: пряный засол сала довёл вкус до идеальной нежности и вкуса
Кабачки можно больше не жарить: духовка дала им вкус с сырной шапочкой и травами
Кабачки можно больше не жарить: духовка дала им вкус с сырной шапочкой и травами
Последние материалы
В Ижевске построят новый жилой комплекс на месте снесенного долгостроя
Реконструкция перекрестка Победы и Кутузова в Калининграде разгрузит движение
В галактике Андромеда зафиксировано постепенное снижение темпов звездообразования
Сильный ветер повредил крышу школы в селе Комсомольском
Пандемия коронавируса увеличила разрыв в уровне смертности между мужчинами и женщинами
Укус гадюки в городе: как действовать и чего категорически избегать
Барнаул потратит 20,7 млн рублей на замену главной новогодней ели
Пострадавшие от паводков в Пермском крае начали получать выплаты
Деньги жителей Воронежа за свет тратили на цели, не связанные с оплатой счетов
Хрупкость скелета стала сигналом тревоги: почему отказ от бытовой нагрузки провоцирует резкий спад сил
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.