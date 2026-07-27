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Санкт-Петербург вошел в пятерку лидеров по открытию новых гостиниц

Россия » Северо-Запад » Санкт-Петербург

Санкт-Петербург вошел в пятерку лидеров по количеству новых гостиниц за первое полугодие 2026 года. В городе зарегистрировали 102 новые компании, сообщает проект "Контур.Фокус". При этом город сохраняет статус одного из главных туристических центров страны: по общему числу действующих отелей и санаториев Петербург занимает третье место в России.

Стойка регистрации в гостинице
Фото: Pravda.Ru by Малова Алёна, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Стойка регистрации в гостинице
Показатель Значение (Петербург) Россия (всего)
Действующие компании 2 158 42,5 тыс.
Новые регистрации (I пол. 2026) 102 3 091
Ликвидации (I пол. 2026) 90 2 128

Рынок Петербурга выглядит устойчивым, но волатильным: город попал в топ-5 не только по открытиям, но и по закрытиям предприятий. В целом по стране отрасль выросла на 2,34%, хотя темпы прироста падают — если в 2024 году рост составлял 4,49%, а в 2025-м 4%, то теперь динамика заметно снизилась.

Аналитики отмечают структурный сдвиг в бизнесе. Сейчас больше половины участников рынка (56,23%) — индивидуальные предприниматели. Это связано с тем, что туристы все чаще выбирают короткие поездки вместо затяжных отпусков и предпочитают камерные форматы вроде кемпингов или глэмпингов стандартным гостиничным комплексам.

Налоговые льготы для "дорогих" номеров

Параллельно с рыночными изменениями власти пытаются стимулировать инвестиции. 17 июня Законодательное собрание города в первом чтении приняло закон о приоритетных туристских проектах. Инвесторы, строящие гостиницы и санатории, смогут получить налоговые льготы.

Однако условие получения преференций жесткое: удельная стоимость одного номера должна составлять не менее 11 млн рублей. Эта деталь вызвала критику у участников рынка. Отраслевики полагают, что такой порог отсекает средний сегмент, в то время как городу сейчас остро не хватает качественных трехзвездочных отелей.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова
Автор Дейл Фостер
Дейл Фостер — журналист с 4-летним опытом. Специализируется на региональных новостях, общественной жизни и повседневных событиях в России
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