Санкт-Петербург вошел в пятерку лидеров по открытию новых гостиниц

Санкт-Петербург вошел в пятерку лидеров по количеству новых гостиниц за первое полугодие 2026 года. В городе зарегистрировали 102 новые компании, сообщает проект "Контур.Фокус". При этом город сохраняет статус одного из главных туристических центров страны: по общему числу действующих отелей и санаториев Петербург занимает третье место в России.

Фото: Pravda.Ru by Малова Алёна, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Стойка регистрации в гостинице

Показатель Значение (Петербург) Россия (всего) Действующие компании 2 158 42,5 тыс. Новые регистрации (I пол. 2026) 102 3 091 Ликвидации (I пол. 2026) 90 2 128

Рынок Петербурга выглядит устойчивым, но волатильным: город попал в топ-5 не только по открытиям, но и по закрытиям предприятий. В целом по стране отрасль выросла на 2,34%, хотя темпы прироста падают — если в 2024 году рост составлял 4,49%, а в 2025-м 4%, то теперь динамика заметно снизилась.

Смена формата: от отелей к глэмпингам

Аналитики отмечают структурный сдвиг в бизнесе. Сейчас больше половины участников рынка (56,23%) — индивидуальные предприниматели. Это связано с тем, что туристы все чаще выбирают короткие поездки вместо затяжных отпусков и предпочитают камерные форматы вроде кемпингов или глэмпингов стандартным гостиничным комплексам.

Налоговые льготы для "дорогих" номеров

Параллельно с рыночными изменениями власти пытаются стимулировать инвестиции. 17 июня Законодательное собрание города в первом чтении приняло закон о приоритетных туристских проектах. Инвесторы, строящие гостиницы и санатории, смогут получить налоговые льготы.

Однако условие получения преференций жесткое: удельная стоимость одного номера должна составлять не менее 11 млн рублей. Эта деталь вызвала критику у участников рынка. Отраслевики полагают, что такой порог отсекает средний сегмент, в то время как городу сейчас остро не хватает качественных трехзвездочных отелей.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова