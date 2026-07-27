Областной перинатальный центр Астрахани закроется на плановую санитарную обработку с 24 августа по 13 сентября 2026 года.
На три недели учреждение ограничит обычный прием пациентов, чтобы привести помещения в соответствие с санитарно-эпидемиологическими нормами. Однако центр не прекращает работу полностью: врачи продолжат принимать женщин с преждевременными родами на сроке до 32 недель.
Экстренная помощь самым маленьким пациентам останется доступной в полном объеме. После завершения всех работ больница вернется к привычному графику.
"Все вопросы, связанные с временными изменениями в работе учреждения, можно задать по телефону 8-927-071-35-78", — сообщили в центре.
Также получить информацию можно при личном визите. Руководитель перинатального центра принимает посетителей по средам с 14:00 до 16:00.
Планируется, что учреждение откроется в обычном режиме после 13 сентября.
В центре помогут женщинам с преждевременными родами (срок до 32 недель) и окажут экстренную помощь новорожденным.
Секрет идеальной закуски кроется в особом термическом воздействии на ткани овоща, которое позволяет сократить время ожидания до рекордных трех часов.