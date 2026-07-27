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В Рязани зафиксировали резкие скачки загрязнения воздуха сероводородом

Россия » Центр » Рязань

В Рязани зафиксировали резкие скачки загрязнения воздуха сероводородом и оксидом углерода. Данные мониторинга министерства природопользования области за период с 20 по 26 июля показали превышение предельно допустимых концентраций (ПДК) на стационарных постах.

Городской пейзаж в грозу
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Городской пейзаж в грозу

Наибольшие показатели отмечены в Дашково-Песочне: 20 июля уровень сероводорода составил 1,64 ПДК, а спустя сутки он вырос до 5,32 ПДК. В это же время пост у Рязанского кремля зафиксировал превышение по оксиду углерода — до 4,99 ПДК.

Сведения об инцидентах направили в администрацию Рязани, Росприроднадзор, Роспотребнадзор и природоохранную прокуратуру. Специалисты этих ведомств должны установить источники выбросов и причины загрязнения.

Дата Место замера Вещество Уровень ПДК
20 июля Дашково-Песочня Сероводород 1,64
21 июля Дашково-Песочня Сероводород 5,32
21 июля Рязанский кремль Оксид углерода 4,99

С 22 по 26 июля все стационарные посты фиксировали норму. Также опасных концентраций не обнаружила передвижная экологическая лаборатория, которая обследовала поселок Мордасово и улицы Новоселов, Зубковой и Ряжское шоссе. В Канищеве превышений не зафиксировано.

"Данные о превышениях уже передали в природоохранную прокуратуру, Росприроднадзор, Роспотребнадзор и администрацию Рязани", — сообщили в министерстве природопользования региона.

Экспертная проверка:
эколог / специалист по природопользованию Игорь Степанов
Автор Дейл Фостер
Дейл Фостер — журналист с 4-летним опытом. Специализируется на региональных новостях, общественной жизни и повседневных событиях в России
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