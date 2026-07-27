В Рязани зафиксировали резкие скачки загрязнения воздуха сероводородом и оксидом углерода. Данные мониторинга министерства природопользования области за период с 20 по 26 июля показали превышение предельно допустимых концентраций (ПДК) на стационарных постах.
Наибольшие показатели отмечены в Дашково-Песочне: 20 июля уровень сероводорода составил 1,64 ПДК, а спустя сутки он вырос до 5,32 ПДК. В это же время пост у Рязанского кремля зафиксировал превышение по оксиду углерода — до 4,99 ПДК.
Сведения об инцидентах направили в администрацию Рязани, Росприроднадзор, Роспотребнадзор и природоохранную прокуратуру. Специалисты этих ведомств должны установить источники выбросов и причины загрязнения.
|Дата
|Место замера
|Вещество
|Уровень ПДК
|20 июля
|Дашково-Песочня
|Сероводород
|1,64
|21 июля
|Дашково-Песочня
|Сероводород
|5,32
|21 июля
|Рязанский кремль
|Оксид углерода
|4,99
С 22 по 26 июля все стационарные посты фиксировали норму. Также опасных концентраций не обнаружила передвижная экологическая лаборатория, которая обследовала поселок Мордасово и улицы Новоселов, Зубковой и Ряжское шоссе. В Канищеве превышений не зафиксировано.
"Данные о превышениях уже передали в природоохранную прокуратуру, Росприроднадзор, Роспотребнадзор и администрацию Рязани", — сообщили в министерстве природопользования региона.
Секрет идеальной закуски кроется в особом термическом воздействии на ткани овоща, которое позволяет сократить время ожидания до рекордных трех часов.