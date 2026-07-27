В Ижевске на месте снесенного долгостроя рядом с Центральным госархивом Удмуртии возведут новый жилой комплекс. Общественные обсуждения по планировке территории завершились 27 июля, сообщает администрация города.
Проект предусматривает строительство двух многоэтажек — на 18 и 25 этажей. Застройкой займется ООО "Специализированный застройщик "Восток".
|Параметр
|18-этажный дом
|25-этажный дом
|Площадь квартир, кв. м
|28 440
|25 000
|Прогнозируемое число жителей, чел.
|948
|833
График работ разбит на два этапа. Проектировщики завершат документацию к 2027 году. Сдача готовых домов вместе с паркингом, проездами и инженерными сетями намечена на 2031 год.
"На месте снесённого "недостроя" планируют построить жилой комплекс", — сообщили в администрации Ижевска.
Секрет идеальной закуски кроется в особом термическом воздействии на ткани овоща, которое позволяет сократить время ожидания до рекордных трех часов.