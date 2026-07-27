В Ижевске построят новый жилой комплекс на месте снесенного долгостроя

В Ижевске на месте снесенного долгостроя рядом с Центральным госархивом Удмуртии возведут новый жилой комплекс. Общественные обсуждения по планировке территории завершились 27 июля, сообщает администрация города.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Строящиеся здания с кранами

Проект предусматривает строительство двух многоэтажек — на 18 и 25 этажей. Застройкой займется ООО "Специализированный застройщик "Восток".

Параметр 18-этажный дом 25-этажный дом Площадь квартир, кв. м 28 440 25 000 Прогнозируемое число жителей, чел. 948 833

График работ разбит на два этапа. Проектировщики завершат документацию к 2027 году. Сдача готовых домов вместе с паркингом, проездами и инженерными сетями намечена на 2031 год.

"На месте снесённого "недостроя" планируют построить жилой комплекс", — сообщили в администрации Ижевска.

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