Реконструкция перекрестка Победы и Кутузова в Калининграде разгрузит движение

В Калининграде реконструируют перекресток проспекта Победы и улицы Кутузова. Работы начнутся в ближайшие месяцы, когда городские власти завершат согласование проекта и утвердят бюджет.

Фото: Wikipedia by Илья Шевченко, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ перекресток

Ремонт затронет только этот узел, а не весь проспект Победы. В администрации города пояснили, что именно на данном участке сейчас зафиксирована самая высокая нагрузка от автомобилей. Цель проекта — разгрузить перекресток, обновить дорожную инфраструктуру и благоустроить прилегающую территорию.

"Проект реконструкции сейчас согласовывают с заинтересованными организациями", — сообщил заместитель главы администрации города.

Для водителей и жителей района обновление перекрестка должно снизить количество аварий и сократить время в пробках. Власти обещают учесть при реализации проекта интересы местного бизнеса и горожан.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова