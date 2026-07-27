В Калининграде реконструируют перекресток проспекта Победы и улицы Кутузова. Работы начнутся в ближайшие месяцы, когда городские власти завершат согласование проекта и утвердят бюджет.
Ремонт затронет только этот узел, а не весь проспект Победы. В администрации города пояснили, что именно на данном участке сейчас зафиксирована самая высокая нагрузка от автомобилей. Цель проекта — разгрузить перекресток, обновить дорожную инфраструктуру и благоустроить прилегающую территорию.
"Проект реконструкции сейчас согласовывают с заинтересованными организациями", — сообщил заместитель главы администрации города.
Для водителей и жителей района обновление перекрестка должно снизить количество аварий и сократить время в пробках. Власти обещают учесть при реализации проекта интересы местного бизнеса и горожан.
Секрет идеальной закуски кроется в особом термическом воздействии на ткани овоща, которое позволяет сократить время ожидания до рекордных трех часов.