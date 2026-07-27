Сильный ветер повредил крышу школы в селе Комсомольском Балаковского района Саратовской области. О происшествии 27 июля сообщил глава района Сергей Барулин.
Специалисты уже оценили масштаб повреждений кровли здания. На совещании с руководителями муниципальных служб решили отремонтировать крышу в кратчайшие сроки. В ЕДДС и администрацию Быково-Отрогского муниципального образования жалобы от жителей на разрушение частных домов или построек не поступали.
Во время объезда города Сергей Барулин обнаружил глубокую яму на тротуаре в 8А микрорайоне. Разрыв appeared после ремонта труб. Глава района потребовал от Управления дорожно-хозяйственного благоустройства (УДХБ) предоставить список всех незакрытых вскрышных работ и график восстановления покрытия силами ресурсоснабжающих организаций.
Также глава района отреагировал на жалобы жителей в соцсетях об открытых колодцах и провалах грунта. УДХБ и коммунальные службы теперь обязаны ежедневно проверять состояние люков и устранять дефекты без задержек.
Напомним, в минувшие выходные регион пострадал от шквалистого ветра и пыльной бури, что привело к перебоям с электричеством в ряде населенных пунктов. Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин поручил главам районов помочь пострадавшим жителям восстановить жилье, включая ремонт кровли.
Секрет идеальной закуски кроется в особом термическом воздействии на ткани овоща, которое позволяет сократить время ожидания до рекордных трех часов.