Сильный ветер повредил крышу школы в селе Комсомольском

Сильный ветер повредил крышу школы в селе Комсомольском Балаковского района Саратовской области. О происшествии 27 июля сообщил глава района Сергей Барулин.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Строительные экскаваторы у здания с разрушенной крышей

Специалисты уже оценили масштаб повреждений кровли здания. На совещании с руководителями муниципальных служб решили отремонтировать крышу в кратчайшие сроки. В ЕДДС и администрацию Быково-Отрогского муниципального образования жалобы от жителей на разрушение частных домов или построек не поступали.

Проблемы с тротуарами и колодцами

Во время объезда города Сергей Барулин обнаружил глубокую яму на тротуаре в 8А микрорайоне. Разрыв appeared после ремонта труб. Глава района потребовал от Управления дорожно-хозяйственного благоустройства (УДХБ) предоставить список всех незакрытых вскрышных работ и график восстановления покрытия силами ресурсоснабжающих организаций.

Также глава района отреагировал на жалобы жителей в соцсетях об открытых колодцах и провалах грунта. УДХБ и коммунальные службы теперь обязаны ежедневно проверять состояние люков и устранять дефекты без задержек.

Куда сообщить о провалах и открытых люках в Балаковке: 8 (8453) 39-00-14 (ЕДДС)

8 (8453) 39-00-34 (ЕДДС)

Напомним, в минувшие выходные регион пострадал от шквалистого ветра и пыльной бури, что привело к перебоям с электричеством в ряде населенных пунктов. Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин поручил главам районов помочь пострадавшим жителям восстановить жилье, включая ремонт кровли.