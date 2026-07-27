Укус гадюки в городе: как действовать и чего категорически избегать

В Петербурге заметили ядовитую гадюку — рептилия появилась в районе станции метро "Шушары". Случай подтверждает, что змеи становятся частыми гостями не только в лесах Ленинградской области, но и в черте мегаполиса. При встрече с таким соседством, особенно если произошел укус, критически важно сохранить спокойствие и оперативно добраться до медиков.

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Змеи в городе: статистика и риски

Рептилии периодически заходят на городские территории. Врачи НИИ скорой помощи имени Джанелидзе ежегодно принимают пациентов с укусами змей. Динамика обращений выглядит следующим образом:

Период Количество пациентов в токсикологическом центре 2021 год 15 человек Текущий сезон (на момент сбора данных) 6 человек

Чаще всего змеи кусают в конечности. Риски возрастают на дачных участках при прополке грядок или сборе ягод. Бывали и случаи на трассах: один из пострадавших вышел из машины в открытой обуви в лесную зону и сразу получил укус в ногу.

Алгоритм первой помощи

Если укус произошел вдали от города, а связи нет, нужно медленно двигаться к ближайшему населенному пункту или дороге, делая частые остановки. Как только появится возможность — вызвать скорую помощь.

Заведующий отделом клинической токсикологии НИИ скорой помощи им. Джанелидзе, главный токсиколог Минздрава Алексей Лодягин рекомендует придерживаться следующего порядка действий:

Обездвижить конечность. Руку фиксируют в согнутом положении косынкой. При укусе в ногу нужно лечь и приподнять её на 5-10 градусов. Активная работа мышц ускоряет движение яда по организму.

Руку фиксируют в согнутом положении косынкой. При укусе в ногу нужно лечь и приподнять её на 5-10 градусов. Активная работа мышц ускоряет движение яда по организму. Снять украшения и тесную одежду. Отек возникает быстро, кольца и браслеты могут пережать сосуды.

Отек возникает быстро, кольца и браслеты могут пережать сосуды. Промыть рану. Используйте чистую воду с мылом или антисептик (кроме спиртовых растворов), затем наложите сухую повязку.

Используйте чистую воду с мылом или антисептик (кроме спиртовых растворов), затем наложите сухую повязку. Принять антигистаминное. Если в аптечке есть препарат от аллергии, он поможет снизить риск реакции.

Если в аптечке есть препарат от аллергии, он поможет снизить риск реакции. Пить много воды. Это снижает концентрацию токсинов и облегчает работу почек.

"Категорически запрещается накладывать жгут, отсасывать яд ртом, прижигать рану или делать разрезы. Также нельзя употреблять алкоголь — он расширяет сосуды и ускоряет всасывание яда", — пояснил Алексей Лодягин.

Последствия и лечение

После укуса гадюки конечность обычно отекает, кожа приобретает синюшный оттенок. Сначала возникают жжение и покраснение, затем появляются багровые пятна и кровоизлияния. Это происходит из-за разрушения стенок сосудов и эритроцитов, что в ряде случаев ведет к местному некрозу тканей. Возможна тошнота или рвота.

В стационаре применяют детоксикационную и противовоспалительную терапию. В реанимацию попадают только при тяжелых состояниях: анафилактическом шоке, отеке Квинке или если укус пришелся в верхнюю часть тела.

Нужна ли сыворотка?

Противозмеиная сыворотка — сильный аллерген. Её введение принимает только врач, так как самостоятельно использовать препарат опасно из-за риска анафилактического шока.

"В большинстве случаев укус гадюки лечится без антидота. Сыворотку вводят, если пострадал ребенок или пожилой человек, либо если укус пришелся в верхнюю часть тела", — отметил Алексей Лодягин.

Специалисты напоминают о существовании "сухих укусов", когда змея кусает, но не впрыскивает яд. Тем не менее, визит к врачу обязателен в любом случае.