В Петербурге заметили ядовитую гадюку — рептилия появилась в районе станции метро "Шушары". Случай подтверждает, что змеи становятся частыми гостями не только в лесах Ленинградской области, но и в черте мегаполиса. При встрече с таким соседством, особенно если произошел укус, критически важно сохранить спокойствие и оперативно добраться до медиков.
Рептилии периодически заходят на городские территории. Врачи НИИ скорой помощи имени Джанелидзе ежегодно принимают пациентов с укусами змей. Динамика обращений выглядит следующим образом:
|Период
|Количество пациентов в токсикологическом центре
|2021 год
|15 человек
|Текущий сезон (на момент сбора данных)
|6 человек
Чаще всего змеи кусают в конечности. Риски возрастают на дачных участках при прополке грядок или сборе ягод. Бывали и случаи на трассах: один из пострадавших вышел из машины в открытой обуви в лесную зону и сразу получил укус в ногу.
Если укус произошел вдали от города, а связи нет, нужно медленно двигаться к ближайшему населенному пункту или дороге, делая частые остановки. Как только появится возможность — вызвать скорую помощь.
Заведующий отделом клинической токсикологии НИИ скорой помощи им. Джанелидзе, главный токсиколог Минздрава Алексей Лодягин рекомендует придерживаться следующего порядка действий:
"Категорически запрещается накладывать жгут, отсасывать яд ртом, прижигать рану или делать разрезы. Также нельзя употреблять алкоголь — он расширяет сосуды и ускоряет всасывание яда", — пояснил Алексей Лодягин.
После укуса гадюки конечность обычно отекает, кожа приобретает синюшный оттенок. Сначала возникают жжение и покраснение, затем появляются багровые пятна и кровоизлияния. Это происходит из-за разрушения стенок сосудов и эритроцитов, что в ряде случаев ведет к местному некрозу тканей. Возможна тошнота или рвота.
В стационаре применяют детоксикационную и противовоспалительную терапию. В реанимацию попадают только при тяжелых состояниях: анафилактическом шоке, отеке Квинке или если укус пришелся в верхнюю часть тела.
Противозмеиная сыворотка — сильный аллерген. Её введение принимает только врач, так как самостоятельно использовать препарат опасно из-за риска анафилактического шока.
"В большинстве случаев укус гадюки лечится без антидота. Сыворотку вводят, если пострадал ребенок или пожилой человек, либо если укус пришелся в верхнюю часть тела", — отметил Алексей Лодягин.
Специалисты напоминают о существовании "сухих укусов", когда змея кусает, но не впрыскивает яд. Тем не менее, визит к врачу обязателен в любом случае.
Секрет идеальной закуски кроется в особом термическом воздействии на ткани овоща, которое позволяет сократить время ожидания до рекордных трех часов.