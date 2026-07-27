Барнаул закупит новую главную новогоднюю ель за 20,7 млн рублей. Контракт мэрия города подписала 27 июля. Единственным участником тендера стала компания "Елочкин".
Итоговая сумма сделки оказалась ниже начальной цены, которая составляла 27,2 млн рублей.
|Параметр
|Значение
|Высота конструкции
|32 метра
|Стоимость по контракту
|20,7 млн рублей
|Особенности дизайна
|светодиодные модули в виде рубинов
Покупка вызвана техническим состоянием прежнего дерева. Конструкцию, которую устанавливали в Барнауле с 2017 года, признали небезопасной для использования.
Секрет идеальной закуски кроется в особом термическом воздействии на ткани овоща, которое позволяет сократить время ожидания до рекордных трех часов.