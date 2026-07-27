Барнаул потратит 20,7 млн рублей на замену главной новогодней ели

Дипломатия недопонимания: что на самом деле скрывает позиция Токаева по Украине

Андрей Николаев

Погибший дипломат Мальтийского ордена на выставке дронов оказался там не случайно

Любовь Степушова

Мир на пороге большой крови: Трамп и Нетаньяху загнали себя в безвыходную ловушку рейтингов

Юрий Бочаров