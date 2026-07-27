Жители Октябрьского округа и села Кын в Пермском крае начали получать деньги из резервного фонда регионального бюджета. Выплаты назначены по поручению губернатора для тех, кто пострадал от сильных паводков.
Большинство жителей Октябрьского округа получили единовременную выплату в 15 тысяч рублей еще 27 июля. Остальные пострадавшие получат средства в ближайшие дни.
Параллельно комиссии оценивают материальный ущерб. В Октябрьском округе уже подали 193 заявления. Приоритет отдают людям, которые потеряли мебель, бытовую технику или запасы дров. Максимальная сумма компенсации за имущество составляет 200 тысяч рублей. Эти деньги переведут в конце текущей или начале следующей недели.
|Вид помощи
|Сумма
|Единовременная помощь
|15 000 рублей
|Возмещение за утраченное имущество
|до 200 000 рублей
|Утрата урожая, повреждение заборов
|до 25 000 рублей на домовладение
В Октябрьском округе сейчас чинят мосты и дороги. Специалисты Минстроя обследуют сильно поврежденные здания. Владельцам таких домов предложат два варианта: помощь в ремонте или предоставление альтернативного жилья.
Для получения единой материальной помощи и возмещения за имущество нужно обратиться в управления Министерства труда и социального развития Пермского края:
Вопросы по компенсации утраченного урожая решает сектор гражданской безопасности и чрезвычайных ситуаций по адресу: п. Октябрьский, ул. Ленина, 57, каб. 308; тел: 8(342) 662-26-72.
Секрет идеальной закуски кроется в особом термическом воздействии на ткани овоща, которое позволяет сократить время ожидания до рекордных трех часов.