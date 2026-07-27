Пострадавшие от паводков в Пермском крае начали получать выплаты

Жители Октябрьского округа и села Кын в Пермском крае начали получать деньги из резервного фонда регионального бюджета. Выплаты назначены по поручению губернатора для тех, кто пострадал от сильных паводков.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Паводок в жилом районе

Большинство жителей Октябрьского округа получили единовременную выплату в 15 тысяч рублей еще 27 июля. Остальные пострадавшие получат средства в ближайшие дни.

Параллельно комиссии оценивают материальный ущерб. В Октябрьском округе уже подали 193 заявления. Приоритет отдают людям, которые потеряли мебель, бытовую технику или запасы дров. Максимальная сумма компенсации за имущество составляет 200 тысяч рублей. Эти деньги переведут в конце текущей или начале следующей недели.

Вид помощи Сумма Единовременная помощь 15 000 рублей Возмещение за утраченное имущество до 200 000 рублей Утрата урожая, повреждение заборов до 25 000 рублей на домовладение

Восстановление инфраструктуры и жилья

В Октябрьском округе сейчас чинят мосты и дороги. Специалисты Минстроя обследуют сильно поврежденные здания. Владельцам таких домов предложат два варианта: помощь в ремонте или предоставление альтернативного жилья.

Куда обращаться за выплатами

Для получения единой материальной помощи и возмещения за имущество нужно обратиться в управления Министерства труда и социального развития Пермского края:

р.п. Октябрьский, ул. Ленина, 62; тел: 8(342) 662-29-47

г. Лысьва, ул. Мира, 26; тел: 8(342) 49-03-01-02

Вопросы по компенсации утраченного урожая решает сектор гражданской безопасности и чрезвычайных ситуаций по адресу: п. Октябрьский, ул. Ленина, 57, каб. 308; тел: 8(342) 662-26-72.

Экспертная проверка:

региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов