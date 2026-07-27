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Деньги жителей Воронежа за свет тратили на цели, не связанные с оплатой счетов

Россия » Центр » Воронеж

В Воронеже возбудили уголовные дела против руководителей двух управляющих компаний — "ЖКС" и "КБД". Организации задолжали поставщику электроэнергии "ТНС Энерго Воронеж" более 5 миллионов рублей.

Контроль ЖКХ: расходы под лупой
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Контроль ЖКХ: расходы под лупой

Как установила региональная прокуратура, деньги, которые жители многоэтажек платили за свет, перечисляли энергетиками не полностью. Средства тратили на цели, не связанные с оплатой счетов за электричество.

"Платежи жителей многоэтажек по коммунальным услугам перечислялись гарантирующему поставщику не в полном объеме и расходовались на иные нужды, не связанные с погашением образовавшейся задолженности", — сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Следствие квалифицировало действия сотрудников УК по ч. 1 ст. 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием в крупном размере). Если вина будет доказана, виновникам грозит до двух лет лишения свободы.

Для жителей домов, которые обслуживают эти компании, ситуация осложняется тем, что ранее УК уже привлекали к ответственности. Суд оштрафовал их на 2 миллиона рублей за плохое содержание жилого фонда.

Экспертная проверка: эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех
Автор Диана Сорокина
Диана Сорокина — ведущая прямых эфиров, рубрики "Новость дня", продюсер видеостудии Правды.Ру
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