Якутский суд разрешил медикам скорой помощи работать по совместительству

Якутский городской суд признал незаконными требования Гострудинспекции республики, которые фактически запрещали сотрудникам скорой помощи работать по внутреннему совместительству. Решение суда возвращает медикам право брать дополнительные смены, а руководству больниц — возможность закрывать кадровые дыры законным способом.

Фото: Pravda.Ru by Нинель Андрейченко is licensed under Все права защищены Интерьер машины скорой помощи

Конфликт начался в начале 2026 года. Группа сотрудников Станции скорой медицинской помощи (ССМП) обратилась в Гострудинспекцию с жалобой: они требовали оплачивать дополнительные смены в двойном размере, считая совместительство во вредных условиях незаконным.

Руководство станции и профсоюз медиков с этим не согласились. Они опирались на постановление Минтруда № 41, которое разрешает врачам и фельдшерам совмещать должности даже при сокращенном рабочем дне. Однако надзорный орган проигнорировал эти доводы.

От профилактики к параличу службы

3 марта 2026 года Гострудинспекция вынесла главный врачу предостережение. В нем требовали прекратить работу по совместительству во вредных условиях и выплатить определенному сотруднику деньги за сверхурочные.

Чтобы избежать санкций, руководство ССМП расторгло все договоры о совместительстве. Результат оказался мгновенным: число выездных бригад сократилось, работа службы осложнилась, а нагрузка на оставшийся персонал выросла.

Ситуацию пытались исправить через внутренние проверки профсоюза и диалог с инспекцией, но ведомство оставило возражения без удовлетворения. Тогда больница обратилась в суд.

Позиция суда: право на труд против бюрократии

В суде представители скорой помощи и Министерства здравоохранения Якутии указали на две системные ошибки инспекции. Во-первых, "предостережение" по закону должно носить профилактический характер, а не превращаться в жесткий приказ с четкими сроками исполнения.

Во-вторых, совместительство сегодня — единственный способ борьбы с острым дефицитом кадров в медицине. Все сотрудники соглашались на дополнительные смены добровольно.

"Это важная победа не только для нашей станции скорой помощи, но и для всей системы здравоохранения республики. Мы с самого начала говорили: совместительство — это не нарушение, а способ сохранить штат в условиях кадрового голода", — отметила председатель Якутской республиканской организации Профсоюза Людмила Корнилова.

Суд полностью удовлетворил иск ССМП. Ключевые выводы правосудия:

Требования Гострудинспекции нарушили процедуру и утратили профилактический смысл.

Для медиков действует особый режим: закон разрешает совместительство даже во вредных условиях.

Запрет на дополнительные ставки нарушает статью 37 Конституции РФ, гарантирующую гражданам право свободно распоряжаться своими способностями к труду.

Что это значит для региона

Для Якутии с её огромными расстояниями и спецификой здравоохранения решение имеет прецедентный характер. В условиях, когда врачей не хватает, внутреннее совместительство становится единственным инструментом обеспечения бесперебойной работы медицины.

Теперь медицинские организации республики могут официально оформлять дополнительные ставки без риска получить штрафы от надзорных органов, а медики — законно увеличивать свой доход.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов