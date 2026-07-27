Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Татарстане внедряют систему борьбы с буллингом в школах до 2030 года
В Вологде Красный мост ждет косметический ремонт и замена освещения
Бесплатное тестирование на гепатиты и ВИЧ пройдет в центре Санкт-Петербурга
Санкт-Петербург вошел в пятерку лидеров по открытию новых гостиниц
Перинатальный центр Астрахани временно ограничит прием из-за санитарной обработки
В Рязани зафиксировали резкие скачки загрязнения воздуха сероводородом
Бангкок остался в стороне: два города в Таиланде перетянули тех, кто хочет остаться надолго
В Ижевске построят новый жилой комплекс на месте снесенного долгостроя
Реконструкция перекрестка Победы и Кутузова в Калининграде разгрузит движение

Якутский суд разрешил медикам скорой помощи работать по совместительству

Россия » Дальний Восток » Якутск

Якутский городской суд признал незаконными требования Гострудинспекции республики, которые фактически запрещали сотрудникам скорой помощи работать по внутреннему совместительству. Решение суда возвращает медикам право брать дополнительные смены, а руководству больниц — возможность закрывать кадровые дыры законным способом.

Интерьер машины скорой помощи
Фото: Pravda.Ru by Нинель Андрейченко is licensed under Все права защищены
Интерьер машины скорой помощи

Конфликт начался в начале 2026 года. Группа сотрудников Станции скорой медицинской помощи (ССМП) обратилась в Гострудинспекцию с жалобой: они требовали оплачивать дополнительные смены в двойном размере, считая совместительство во вредных условиях незаконным.

Руководство станции и профсоюз медиков с этим не согласились. Они опирались на постановление Минтруда № 41, которое разрешает врачам и фельдшерам совмещать должности даже при сокращенном рабочем дне. Однако надзорный орган проигнорировал эти доводы.

От профилактики к параличу службы

3 марта 2026 года Гострудинспекция вынесла главный врачу предостережение. В нем требовали прекратить работу по совместительству во вредных условиях и выплатить определенному сотруднику деньги за сверхурочные.

Чтобы избежать санкций, руководство ССМП расторгло все договоры о совместительстве. Результат оказался мгновенным: число выездных бригад сократилось, работа службы осложнилась, а нагрузка на оставшийся персонал выросла.

Ситуацию пытались исправить через внутренние проверки профсоюза и диалог с инспекцией, но ведомство оставило возражения без удовлетворения. Тогда больница обратилась в суд.

Позиция суда: право на труд против бюрократии

В суде представители скорой помощи и Министерства здравоохранения Якутии указали на две системные ошибки инспекции. Во-первых, "предостережение" по закону должно носить профилактический характер, а не превращаться в жесткий приказ с четкими сроками исполнения.

Во-вторых, совместительство сегодня — единственный способ борьбы с острым дефицитом кадров в медицине. Все сотрудники соглашались на дополнительные смены добровольно.

"Это важная победа не только для нашей станции скорой помощи, но и для всей системы здравоохранения республики. Мы с самого начала говорили: совместительство — это не нарушение, а способ сохранить штат в условиях кадрового голода", — отметила председатель Якутской республиканской организации Профсоюза Людмила Корнилова.

Суд полностью удовлетворил иск ССМП. Ключевые выводы правосудия:

  • Требования Гострудинспекции нарушили процедуру и утратили профилактический смысл.
  • Для медиков действует особый режим: закон разрешает совместительство даже во вредных условиях.
  • Запрет на дополнительные ставки нарушает статью 37 Конституции РФ, гарантирующую гражданам право свободно распоряжаться своими способностями к труду.

Что это значит для региона

Для Якутии с её огромными расстояниями и спецификой здравоохранения решение имеет прецедентный характер. В условиях, когда врачей не хватает, внутреннее совместительство становится единственным инструментом обеспечения бесперебойной работы медицины.

Теперь медицинские организации республики могут официально оформлять дополнительные ставки без риска получить штрафы от надзорных органов, а медики — законно увеличивать свой доход.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Диана Сорокина
Диана Сорокина — ведущая прямых эфиров, рубрики "Новость дня", продюсер видеостудии Правды.Ру
Сейчас читают
Надежнее китайцев и доступнее отечественных авто: в регионы завезли практичный трехрядный минивэн
Авто
Надежнее китайцев и доступнее отечественных авто: в регионы завезли практичный трехрядный минивэн
Погибший дипломат Мальтийского ордена на выставке дронов оказался там не случайно
Новости Украины
Погибший дипломат Мальтийского ордена на выставке дронов оказался там не случайно
Брови как свои, только лучше: возвращаем лицу естественность, мягкость и гармонию
Красота и стиль
Брови как свои, только лучше: возвращаем лицу естественность, мягкость и гармонию
Популярное
Малосольные огурцы будут готовы за 3 часа: главный секрет оказался не в чесноке и не в укропе

Секрет идеальной закуски кроется в особом термическом воздействии на ткани овоща, которое позволяет сократить время ожидания до рекордных трех часов.

Малосольные огурцы будут готовы за 3 часа: главный секрет оказался не в чесноке и не в укропе
Бессмертный двигатель из золотой эры Тойоты: возвращение модели обрушило интерес к современным аналогам
Бессмертный двигатель из золотой эры Тойоты: возвращение модели обрушило интерес к современным аналогам
Надежнее китайцев и доступнее отечественных авто: в регионы завезли практичный трехрядный минивэн
В Минске зафиксирована новая схема телефонного мошенничества с заказными письмами
Дипломатия недопонимания: что на самом деле скрывает позиция Токаева по Украине Андрей Николаев Погибший дипломат Мальтийского ордена на выставке дронов оказался там не случайно Любовь Степушова Мир на пороге большой крови: Трамп и Нетаньяху загнали себя в безвыходную ловушку рейтингов Юрий Бочаров
Токаев сделал выговор Путину в Омске за войну с братской Украиной
Колбаса рядом не лежала: пряный засол сала довёл вкус до идеальной нежности и вкуса
Кабачки можно больше не жарить: духовка дала им вкус с сырной шапочкой и травами
Кабачки можно больше не жарить: духовка дала им вкус с сырной шапочкой и травами
Последние материалы
В Ижевске построят новый жилой комплекс на месте снесенного долгостроя
Реконструкция перекрестка Победы и Кутузова в Калининграде разгрузит движение
В галактике Андромеда зафиксировано постепенное снижение темпов звездообразования
Сильный ветер повредил крышу школы в селе Комсомольском
Пандемия коронавируса увеличила разрыв в уровне смертности между мужчинами и женщинами
Укус гадюки в городе: как действовать и чего категорически избегать
Барнаул потратит 20,7 млн рублей на замену главной новогодней ели
Пострадавшие от паводков в Пермском крае начали получать выплаты
Деньги жителей Воронежа за свет тратили на цели, не связанные с оплатой счетов
Хрупкость скелета стала сигналом тревоги: почему отказ от бытовой нагрузки провоцирует резкий спад сил
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.