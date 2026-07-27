Якутский городской суд признал незаконными требования Гострудинспекции республики, которые фактически запрещали сотрудникам скорой помощи работать по внутреннему совместительству. Решение суда возвращает медикам право брать дополнительные смены, а руководству больниц — возможность закрывать кадровые дыры законным способом.
Конфликт начался в начале 2026 года. Группа сотрудников Станции скорой медицинской помощи (ССМП) обратилась в Гострудинспекцию с жалобой: они требовали оплачивать дополнительные смены в двойном размере, считая совместительство во вредных условиях незаконным.
Руководство станции и профсоюз медиков с этим не согласились. Они опирались на постановление Минтруда № 41, которое разрешает врачам и фельдшерам совмещать должности даже при сокращенном рабочем дне. Однако надзорный орган проигнорировал эти доводы.
3 марта 2026 года Гострудинспекция вынесла главный врачу предостережение. В нем требовали прекратить работу по совместительству во вредных условиях и выплатить определенному сотруднику деньги за сверхурочные.
Чтобы избежать санкций, руководство ССМП расторгло все договоры о совместительстве. Результат оказался мгновенным: число выездных бригад сократилось, работа службы осложнилась, а нагрузка на оставшийся персонал выросла.
Ситуацию пытались исправить через внутренние проверки профсоюза и диалог с инспекцией, но ведомство оставило возражения без удовлетворения. Тогда больница обратилась в суд.
В суде представители скорой помощи и Министерства здравоохранения Якутии указали на две системные ошибки инспекции. Во-первых, "предостережение" по закону должно носить профилактический характер, а не превращаться в жесткий приказ с четкими сроками исполнения.
Во-вторых, совместительство сегодня — единственный способ борьбы с острым дефицитом кадров в медицине. Все сотрудники соглашались на дополнительные смены добровольно.
Суд полностью удовлетворил иск ССМП. Ключевые выводы правосудия:
Для Якутии с её огромными расстояниями и спецификой здравоохранения решение имеет прецедентный характер. В условиях, когда врачей не хватает, внутреннее совместительство становится единственным инструментом обеспечения бесперебойной работы медицины.
Теперь медицинские организации республики могут официально оформлять дополнительные ставки без риска получить штрафы от надзорных органов, а медики — законно увеличивать свой доход.
Секрет идеальной закуски кроется в особом термическом воздействии на ткани овоща, которое позволяет сократить время ожидания до рекордных трех часов.