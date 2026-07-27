Ремонт улиц в Астрахани: новая дорога не выдержала перекопки коммуникаций

В Астрахани проверяют дороги, которые отремонтировали в прошлом году по нацпроекту "Инфраструктура для жизни". Специалисты Народного фронта оценивают, как новое покрытие выдержало зимние перепады температур и нагрузку от транспорта.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Дорога через поле

В 2024 году в городе обновили 21 улицу. На текущий момент инспекторы осмотрели четыре объекта: Цюрупы, Агрономическую, Шелгунова и Михаила Аладьина.

На улице Агрономической покрытие сохранилось хорошо, подрядчик аккуратно установил люки и соблюдал нормы безопасности возле школ. Однако на других участках нашли недостатки: незаделанные швы у бордюров и неудобные съезды с тротуаров, которые затрудняют движение людей с колясками или инвалидными креслами.

Улица Результат проверки / Проблема Агрономическая Хорошее состояние, качественные люки Шелгунова и Цюрупы Асфальт вскрывали из-за ремонта коммуникаций Михаила Аладьина Не заделаны отверстия после отбора проб покрытия

Все выявленные дефекты передали в администрацию Астрахани. Подрядчики должны устранить их по гарантии.

Впереди проверка еще 17 городских улиц и дорог регионального значения. Вопрос качества дорожного полотна остается одним из самых острых для жителей области: по данным прошлогодней прямой линии с президентом, жалобы на дороги вошли в пятерку самых частых обращений астраханцев.

Экспертная проверка:

специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова "Проблема с вскрытием свежего асфальта из-за коммуникаций указывает на слабую координацию между дорожниками и сетевиками. Когда дорогу перекапывают сразу после ремонта, страдает не только эстетика, но и долговечность полотна — заплатки редко служат так же долго, как цельный слой. Особое внимание к съездам для маломобильных граждан сейчас критически важно: инфраструктура должна быть удобной для всех, а не просто иметь "красивый вид" в отчетах".