Челябинская область рискует столкнуться с дефицитом картофеля в сезоне 2026 года. Избыточные осадки привели к переувлажнению почвы, что спровоцировало вспышку болезней растений и затруднило сбор урожая.
Основной удар нанесли грибковые заболевания, в частности фитофтороз. Высокая влажность создала благоприятную среду для развития патогена, который быстро поражает поля. Фермеры прогнозируют потерю от 15% до 20% общего объема продукции по сравнению с прошлыми годами.
|Фактор риска
|Последствия для урожая
|Повышенная влажность почвы
|Активация фитофтороза и паразитов
|Обильные дожди
|Срыв сроков уборки продукции
|Прогноз потерь
|Снижение урожайности на 15-20%
Помимо физической потери клубней, аграрии несут дополнительные расходы. Борьба с грибком и вредителями в условиях сырости требует большего объема химикатов и трудозатрат.
Региональные власти планируют закрыть брешь на рынке за счет поставок из других субъектов России. Однако такой сценарий не гарантирует полного покрытия потребности области в продукте.
"В будущем необходимо уделять больше внимания подготовке к сезону и использовать устойчивые сорта картофеля, которые меньше подвержены воздействию болезней", — отметили специалисты.
Ситуация обнажает проблему зависимости регионального сельского хозяйства от погодных аномалий и необходимость перехода на семена с повышенным иммунитетом к влажному климату.
Секрет идеальной закуски кроется в особом термическом воздействии на ткани овоща, которое позволяет сократить время ожидания до рекордных трех часов.