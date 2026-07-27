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Фермеры Челябинской области прогнозируют потерю до 20% объема картофеля

Россия » Урал » Челябинск

Челябинская область рискует столкнуться с дефицитом картофеля в сезоне 2026 года. Избыточные осадки привели к переувлажнению почвы, что спровоцировало вспышку болезней растений и затруднило сбор урожая.

Фермер сортирует картофель в деревянном ящике во время уборки урожая
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Фермер сортирует картофель в деревянном ящике во время уборки урожая

Основной удар нанесли грибковые заболевания, в частности фитофтороз. Высокая влажность создала благоприятную среду для развития патогена, который быстро поражает поля. Фермеры прогнозируют потерю от 15% до 20% общего объема продукции по сравнению с прошлыми годами.

Фактор риска Последствия для урожая
Повышенная влажность почвы Активация фитофтороза и паразитов
Обильные дожди Срыв сроков уборки продукции
Прогноз потерь Снижение урожайности на 15-20%

Помимо физической потери клубней, аграрии несут дополнительные расходы. Борьба с грибком и вредителями в условиях сырости требует большего объема химикатов и трудозатрат.

Меры по компенсации дефицита

Региональные власти планируют закрыть брешь на рынке за счет поставок из других субъектов России. Однако такой сценарий не гарантирует полного покрытия потребности области в продукте.

"В будущем необходимо уделять больше внимания подготовке к сезону и использовать устойчивые сорта картофеля, которые меньше подвержены воздействию болезней", — отметили специалисты.

Ситуация обнажает проблему зависимости регионального сельского хозяйства от погодных аномалий и необходимость перехода на семена с повышенным иммунитетом к влажному климату.

Экспертная проверка: аграрный эксперт / специалист по сельскому хозяйству Виктор Смирнов
Автор Диана Сорокина
Диана Сорокина — ведущая прямых эфиров, рубрики "Новость дня", продюсер видеостудии Правды.Ру
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