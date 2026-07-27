Благотворительные организации с доходом до 5 млн рублей освобождены от аудита

Малые благотворительные фонды в России освободили от обязательного ежегодного аудита. Соответствующий закон приняла Госдума по инициативе депутата от Ленинградской области Ольги Занко.

Фото: mos.ru by Фото: пресс-служба Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ гумпомощь

Теперь организации, чей годовой доход не превышает 5 миллионов рублей, могут отказаться от проверки или провести её добровольно. Ранее порог обязательного аудита был ниже — до 3 миллионов рублей.

"На первый взгляд кажется, что это техническая поправка, но на самом деле все гораздо глубже. Каждый рубль для небольшого фонда на счету — это деньги, которые собирают неравнодушные люди, чтобы помочь детям, ветеранам, семьям участников СВО, людям с инвалидностью, тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации. И чем меньше средств уходит на обязательные процедуры, тем больше помощи получают те, ради кого эти фонды работают", — пояснил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

В Ленобласти работают десятки небольших фондов, многие из которых созданы группами волонтеров. По мнению главы региона, такие команды должны получать поддержку, а не сталкиваться с лишними бюрократическими сложностями.

Параметр Было Стало Порог доходов для освобождения от аудита до 3 млн рублей до 5 млн рублей Характер проверки Обязательный Добровольный (по желанию)

Изменение позволяет фондам перенаправить средства, которые раньше тратились на оплату услуг аудиторов, непосредственно на адресную помощь подопечным.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов