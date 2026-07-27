В Костромской области зафиксировали более 70 случаев заражения клещевым энцефалитом и боррелиозом. Среди заболевших энцефалитом оказались двое детей.
Ситуация обострилась из-за споров о доступности иммуноглобулина — препарата для экстренной профилактики болезни после укуса клеща. Мать ребенка, приехавшая в регион из Московской области, столкнулась с отказом ввести препарат в детской областной больнице. В частных клиниках города лекарства также не оказалось.
"Мы оказались в тупике — полис не работает, платно поставить негде, одна больница, которая обязана помочь, но не помогает. Это не ошибка, это халатность", — заявила женщина.
В департаменте здравоохранения Костромской области пояснили, что отказ в применении иммуноглобулина связан с обновлением медицинских протоколов. Согласно новым федеральным клиническим рекомендациям, этот препарат исключили из списка средств экстренной профилактики.
"Иммуноглобулин исключен из списка препаратов экстренной иммунопрофилактики и заменен на интерферон. Данный препарат продается в свободном доступе в аптеках", — сообщили в департаменте.
Жители региона выражают скепсис по поводу такой замены. Некоторые костромичи отмечают, что из-за отсутствия оперативной помощи или недопонимания в сроках введения препаратов люди оказываются в стационаре уже с развившейся болезнью.
|Препарат
|Статус/Применение
|Иммуноглобулин
|Исключен из федеральных рекомендаций по экстренной профилактике
|Интерферон
|Рекомендован как замена, доступен в аптеках
Для снижения рисков в Костроме планируют организовать бесплатное тестирование и диагностику жителей непосредственно в жилых кварталах.
Секрет идеальной закуски кроется в особом термическом воздействии на ткани овоща, которое позволяет сократить время ожидания до рекордных трех часов.