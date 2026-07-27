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Жители Костромской области столкнулись с недоступностью иммуноглобулина после укуса клеща

Россия » Центр » Кострома

В Костромской области зафиксировали более 70 случаев заражения клещевым энцефалитом и боррелиозом. Среди заболевших энцефалитом оказались двое детей.

Врач делает укол ребенку
Фото: Pravda.Ru by Мария Сирота is licensed under Все права защищены
Врач делает укол ребенку

Ситуация обострилась из-за споров о доступности иммуноглобулина — препарата для экстренной профилактики болезни после укуса клеща. Мать ребенка, приехавшая в регион из Московской области, столкнулась с отказом ввести препарат в детской областной больнице. В частных клиниках города лекарства также не оказалось.

"Мы оказались в тупике — полис не работает, платно поставить негде, одна больница, которая обязана помочь, но не помогает. Это не ошибка, это халатность", — заявила женщина.

Почему препарат перестал применять

В департаменте здравоохранения Костромской области пояснили, что отказ в применении иммуноглобулина связан с обновлением медицинских протоколов. Согласно новым федеральным клиническим рекомендациям, этот препарат исключили из списка средств экстренной профилактики.

"Иммуноглобулин исключен из списка препаратов экстренной иммунопрофилактики и заменен на интерферон. Данный препарат продается в свободном доступе в аптеках", — сообщили в департаменте.

Жители региона выражают скепсис по поводу такой замены. Некоторые костромичи отмечают, что из-за отсутствия оперативной помощи или недопонимания в сроках введения препаратов люди оказываются в стационаре уже с развившейся болезнью.

Препарат Статус/Применение
Иммуноглобулин Исключен из федеральных рекомендаций по экстренной профилактике
Интерферон Рекомендован как замена, доступен в аптеках

Для снижения рисков в Костроме планируют организовать бесплатное тестирование и диагностику жителей непосредственно в жилых кварталах.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова
Автор Диана Сорокина
Диана Сорокина — ведущая прямых эфиров, рубрики "Новость дня", продюсер видеостудии Правды.Ру
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