В Чувашии перестраивают систему здравоохранения: больницы муниципальных округов объединяют в межрайонные медицинские центры. Реформа направлена на то, чтобы узкие специалисты и современная диагностика стали доступны жителям без поездок в столицу республики.
Центры объединяют ресурсы, чтобы закупать дорогостоящую технику, которую отдельные районные больницы не могли позволить себе по финансовым причинам. Теперь МРТ-аппараты установят в Новочебоксарской городской больнице и Канашском центре.
|Медицинский центр
|Новые специалисты и оборудование
|Охват жителей
|Канашский центр
|Пульмонолог, гастроэнтеролог, МРТ, ангиограф
|97 000 человек
|Батырево
|Ревматолог, гастроэнтеролог
|56 000 человек
|Новочебоксарск
|МРТ-аппарат
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"Объединение — это стратегический шаг к повышению доступности помощи. Он позволяет пересмотреть штатное расписание и привлечь узких специалистов, которых в районах не хватало. В условиях разрозненности закупка современного МРТ была экономически невозможна", — пояснила заместитель главного врача Новочебоксарской городской больницы по медицинской части Вера Алексеева.
Принцип работы первичного звена остается прежним: терапевты и фельдшеры продолжают принимать пациентов в своих селах. Чтобы жители могли добраться до межрайонных центров, правительство республики запустило пять субсидированных автобусных маршрутов:
Благодаря господдержке стоимость билетов ниже коммерческих тарифов. По этим направлениям уже перевезли более 27 тысяч пассажиров. Кроме того, в села будут выезжать мобильные бригады врачей из центров по утвержденному графику.
Реорганизация не отменяет капитальные вложения в районную медицину. Согласно программе социально-экономического развития до 2030 года, в республике проведут серию ремонтных работ:
Первые результаты объединения видны в Янтиковской больнице (в составе Канашского центра), куда пришли молодые врачи и открылись четыре комплексных участка. В Городской клинической больнице №1 поликлиники перешли на семидневный график, что позволило за одно воскресенье провести диспансеризацию почти 600 человек.
Секрет идеальной закуски кроется в особом термическом воздействии на ткани овоща, которое позволяет сократить время ожидания до рекордных трех часов.