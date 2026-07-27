Реформа медицины в Чувашии обеспечит доступ к МРТ в Канаше и Новочебоксарске

В Чувашии перестраивают систему здравоохранения: больницы муниципальных округов объединяют в межрайонные медицинские центры. Реформа направлена на то, чтобы узкие специалисты и современная диагностика стали доступны жителям без поездок в столицу республики.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Врач-радиолог анализирует снимок МРТ в кабинете с томографом

Новое оборудование и врачи в округах

Центры объединяют ресурсы, чтобы закупать дорогостоящую технику, которую отдельные районные больницы не могли позволить себе по финансовым причинам. Теперь МРТ-аппараты установят в Новочебоксарской городской больнице и Канашском центре.

Медицинский центр Новые специалисты и оборудование Охват жителей Канашский центр Пульмонолог, гастроэнтеролог, МРТ, ангиограф 97 000 человек Батырево Ревматолог, гастроэнтеролог 56 000 человек Новочебоксарск МРТ-аппарат —

"Объединение — это стратегический шаг к повышению доступности помощи. Он позволяет пересмотреть штатное расписание и привлечь узких специалистов, которых в районах не хватало. В условиях разрозненности закупка современного МРТ была экономически невозможна", — пояснила заместитель главного врача Новочебоксарской городской больницы по медицинской части Вера Алексеева.

Транспорт и доступность

Принцип работы первичного звена остается прежним: терапевты и фельдшеры продолжают принимать пациентов в своих селах. Чтобы жители могли добраться до межрайонных центров, правительство республики запустило пять субсидированных автобусных маршрутов:

№300 Яльчики — Батырево;

№303 Шемурша — Батырево;

№305 Ибреси — Канаш;

№307 Аликово — Красные Четаи;

№515 Козловка — Новочебоксарск.

Благодаря господдержке стоимость билетов ниже коммерческих тарифов. По этим направлениям уже перевезли более 27 тысяч пассажиров. Кроме того, в села будут выезжать мобильные бригады врачей из центров по утвержденному графику.

Ремонты и развитие инфраструктуры

Реорганизация не отменяет капитальные вложения в районную медицину. Согласно программе социально-экономического развития до 2030 года, в республике проведут серию ремонтных работ:

В селе Яльчики отремонтируют поликлинику, а в Больших Яльчиках — амбулаторию.

Капитальный ремонт пройдет в поликлинике Шемуршинского округа.

В деревне Уразметьево Козловского округа построят новый ФАП.

В Батыреве уже создали Центр здоровья, доступный для жителей Яльчикского округа.

Первые результаты объединения видны в Янтиковской больнице (в составе Канашского центра), куда пришли молодые врачи и открылись четыре комплексных участка. В Городской клинической больнице №1 поликлиники перешли на семидневный график, что позволило за одно воскресенье провести диспансеризацию почти 600 человек.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов