В Якутии одновременно борются с масштабным паводком и лесными пожарами

В Верхоянском районе Якутии ввели режим чрезвычайной ситуации муниципального характера. Река вышла из берегов, вода зашла в жилые дома, а уровень жидкости в некоторых точках превысил критическую отметку. Для борьбы с паводком в район перебрасывают дополнительные группы спасателей.

Фото: commons.wikimedia.org by Legioner2016, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Река Большой Нимныр (6)

Сильнее всего пострадало село Суордах. Здесь вода поднялась до 855 сантиметров при критическом пороге в 780 сантиметров. В результате подтоплены 60 дворов, из которых 54 — жилые дома.

В селе Сайды ситуация выравнивается: уровень воды за сутки упал на 23 сантиметра, вода ушла из всех 41 подтопленного дома. Туда уже доставили 3,65 тонны грузов из республиканского резерва — мотопомпы, генераторы и питание.

Показатель (с. Суордах) Значение Критический уровень воды 780 см Фактический уровень воды 855 см Количество подтопленных домов 54

Авиадоставка и защита поселков

Председатель правительства Якутии Кирилл Бычков распорядился усилить группировку сил в Верхоянском районе. Вторым рейсом самолета Ан-26 прибыли 16 спасателей с оборудованием. Специалисты проверят защитные сооружения и укрепят дамбы, которые сейчас строят на месте паводка.

Для жителей Суордаха открыли пункты временного размещения с запасом питьевой воды. Скот перегнали на возвышенности, чтобы избежать потерь в сельском хозяйстве.

"Сегодня необходимо принять четкий план мероприятий, направленных на минимизацию последствий ожидаемой сложной гидрологической обстановки. Понятно, что избежать ее мы не сможем, поэтому наша задача — максимально снизить ущерб для экономики и, самое главное, обеспечить безопасность населения", — подчеркнул Кирилл Бычков.

Правительство готовит план оперативных действий: он включает круглосуточный мониторинг воды, алгоритмы эвакуации людей, обследование жилого фонда после схода паводка и медицинское сопровождение жителей.

Лесные пожары

Параллельно с паводком республика борется с огнем. В четырех районах горят шесть лесных массивов. На тушении работают 269 человек и 25 единиц техники.

Особое внимание уделяют пожару у села Эйик в Оленекском эвенкийском национальном районе. Чтобы огонь не дошел до домов, спасатели прокладывают минерализованные полосы и делают встречный отжиг. Прямой угрозы населенному пункту сейчас нет, но ситуацию контролируют круглосуточно.

Экспертная проверка: специалист по чрезвычайным ситуациям и природным рискам специалист по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова