В Верхоянском районе Якутии ввели режим чрезвычайной ситуации муниципального характера. Река вышла из берегов, вода зашла в жилые дома, а уровень жидкости в некоторых точках превысил критическую отметку. Для борьбы с паводком в район перебрасывают дополнительные группы спасателей.
Сильнее всего пострадало село Суордах. Здесь вода поднялась до 855 сантиметров при критическом пороге в 780 сантиметров. В результате подтоплены 60 дворов, из которых 54 — жилые дома.
В селе Сайды ситуация выравнивается: уровень воды за сутки упал на 23 сантиметра, вода ушла из всех 41 подтопленного дома. Туда уже доставили 3,65 тонны грузов из республиканского резерва — мотопомпы, генераторы и питание.
|Показатель (с. Суордах)
|Значение
|Критический уровень воды
|780 см
|Фактический уровень воды
|855 см
|Количество подтопленных домов
|54
Председатель правительства Якутии Кирилл Бычков распорядился усилить группировку сил в Верхоянском районе. Вторым рейсом самолета Ан-26 прибыли 16 спасателей с оборудованием. Специалисты проверят защитные сооружения и укрепят дамбы, которые сейчас строят на месте паводка.
Для жителей Суордаха открыли пункты временного размещения с запасом питьевой воды. Скот перегнали на возвышенности, чтобы избежать потерь в сельском хозяйстве.
"Сегодня необходимо принять четкий план мероприятий, направленных на минимизацию последствий ожидаемой сложной гидрологической обстановки. Понятно, что избежать ее мы не сможем, поэтому наша задача — максимально снизить ущерб для экономики и, самое главное, обеспечить безопасность населения", — подчеркнул Кирилл Бычков.
Правительство готовит план оперативных действий: он включает круглосуточный мониторинг воды, алгоритмы эвакуации людей, обследование жилого фонда после схода паводка и медицинское сопровождение жителей.
Параллельно с паводком республика борется с огнем. В четырех районах горят шесть лесных массивов. На тушении работают 269 человек и 25 единиц техники.
Особое внимание уделяют пожару у села Эйик в Оленекском эвенкийском национальном районе. Чтобы огонь не дошел до домов, спасатели прокладывают минерализованные полосы и делают встречный отжиг. Прямой угрозы населенному пункту сейчас нет, но ситуацию контролируют круглосуточно.
Секрет идеальной закуски кроется в особом термическом воздействии на ткани овоща, которое позволяет сократить время ожидания до рекордных трех часов.