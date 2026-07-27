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Сотни новых квартир и десятки домов появились в Петербурге за один месяц

Россия » Северо-Запад » Санкт-Петербург

За апрель 2026 года в Санкт-Петербурге сдали 294 тысячи квадратных метров жилья. Всего в эксплуатацию ввели 78 домов, в которых расположены более шести тысяч квартир.

Исаакиевский собор
Фото: commons.wikimedia.org by Florstein (Telegram:WikiPhoto.Space), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Исаакиевский собор

Основной объем строительства пришелся на многоквартирные дома. Частный сектор составил 12,2 тысячи квадратных метров — за месяц построили 65 домов индивидуального жилищного строительства (ИЖС).

Район Количество домов Число квартир
Выборгский 7 2 789
Московский 11 2 357
Калининский 3 2 086

Развитие инфраструктуры

Параллельно с жильем город развивает социальные и коммерческие объекты. В Красногвардейском районе открыли начальную школу на 300 мест и детский сад на 170 мест. Это позволяет сгладить нагрузку на образовательные учреждения в новых кварталах.

В Выборгском районе открылся новый торговый центр, а на проспекте Энергетиков заработала гостиница. Также новые объекты ввода зафиксировали в Невском и Курортном районах.

"Темпы ввода жилья в сочетании с запуском социальных объектов определяют комфорт городской среды. Важно, чтобы школы и сады появлялись одновременно с новыми домами, а не через несколько лет после их заселения", — отметил специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова
Автор Егор Щукин
Егор Щукин — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
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