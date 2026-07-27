За апрель 2026 года в Санкт-Петербурге сдали 294 тысячи квадратных метров жилья. Всего в эксплуатацию ввели 78 домов, в которых расположены более шести тысяч квартир.
Основной объем строительства пришелся на многоквартирные дома. Частный сектор составил 12,2 тысячи квадратных метров — за месяц построили 65 домов индивидуального жилищного строительства (ИЖС).
|Район
|Количество домов
|Число квартир
|Выборгский
|7
|2 789
|Московский
|11
|2 357
|Калининский
|3
|2 086
Параллельно с жильем город развивает социальные и коммерческие объекты. В Красногвардейском районе открыли начальную школу на 300 мест и детский сад на 170 мест. Это позволяет сгладить нагрузку на образовательные учреждения в новых кварталах.
В Выборгском районе открылся новый торговый центр, а на проспекте Энергетиков заработала гостиница. Также новые объекты ввода зафиксировали в Невском и Курортном районах.
"Темпы ввода жилья в сочетании с запуском социальных объектов определяют комфорт городской среды. Важно, чтобы школы и сады появлялись одновременно с новыми домами, а не через несколько лет после их заселения", — отметил специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.
Секрет идеальной закуски кроется в особом термическом воздействии на ткани овоща, которое позволяет сократить время ожидания до рекордных трех часов.