В Ливнах подвели итоги исполнения городского бюджета за первую половину 2026 года. За шесть месяцев доходы казны составили 826,4 млн рублей, а расходы достигли 838,7 млн рублей. Дефицит бюджета на этот период составил 12,2 млн рублей.
Основным источником пополнения казны Ливен остается налог на доходы физических лиц (НДФЛ) — за полгода он принес 162,1 млн рублей. Также значительный вклад внесли местные предприниматели: налоги на совокупный доход составили 33,8 млн рублей. В эту сумму вошли платежи по упрощенной системе налогообложения, единому сельскохозяйственному налогу и патентам.
Дополнительные средства город получает от аренды муниципальной земли и имущества (16,1 млн рублей) и госпошлин (11,3 млн рублей). Высокий процент исполнения плана зафиксирован по сборам за размещение рекламных конструкций и нестационарных торговых объектов — они принесли 4,4 млн рублей.
Почти две трети всех доходов составляют безвозмездные поступления из федерального и областного бюджетов. Сумма таких трансфертов достигла 569,1 млн рублей.
Больше всего средств город направил на социальную сферу. Лидером по расходам стало образование — на него выделили почти 600 млн рублей. Эти деньги распределили между детскими садами, школами и центрами дополнительного образования для детей.
|Направление расходов
|Сумма (млн руб.)
|% от годового плана
|Образование
|599,7
|55,4%
|Национальная экономика (преимущественно дороги)
|53,9
|28,2%
|ЖКХ
|44,3
|29,1%
|Культура и кинематография
|37,7
|54%
|Физкультура и спорт
|14,7
|44,3%
Наименьший процент освоения средств зафиксирован в сфере ЖКХ и дорожном хозяйстве. Это объясняется сезонностью работ: основные ремонты дорог и строительство объектов приходятся на второе полугодие.
Отчет о движении средств уже передали в Контрольно-счетную палату города и городской Совет народных депутатов для проверки и утверждения.
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