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В Ливнах подвели итоги исполнения городского бюджета за первую половину 2026 года

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В Ливнах подвели итоги исполнения городского бюджета за первую половину 2026 года. За шесть месяцев доходы казны составили 826,4 млн рублей, а расходы достигли 838,7 млн рублей. Дефицит бюджета на этот период составил 12,2 млн рублей.

Российские деньги
Фото: wikimedia.org by Petar Milošević, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Российские деньги

Откуда город получает деньги

Основным источником пополнения казны Ливен остается налог на доходы физических лиц (НДФЛ) — за полгода он принес 162,1 млн рублей. Также значительный вклад внесли местные предприниматели: налоги на совокупный доход составили 33,8 млн рублей. В эту сумму вошли платежи по упрощенной системе налогообложения, единому сельскохозяйственному налогу и патентам.

Дополнительные средства город получает от аренды муниципальной земли и имущества (16,1 млн рублей) и госпошлин (11,3 млн рублей). Высокий процент исполнения плана зафиксирован по сборам за размещение рекламных конструкций и нестационарных торговых объектов — они принесли 4,4 млн рублей.

Почти две трети всех доходов составляют безвозмездные поступления из федерального и областного бюджетов. Сумма таких трансфертов достигла 569,1 млн рублей.

На что тратят бюджетные средства

Больше всего средств город направил на социальную сферу. Лидером по расходам стало образование — на него выделили почти 600 млн рублей. Эти деньги распределили между детскими садами, школами и центрами дополнительного образования для детей.

Направление расходов Сумма (млн руб.) % от годового плана
Образование 599,7 55,4%
Национальная экономика (преимущественно дороги) 53,9 28,2%
ЖКХ 44,3 29,1%
Культура и кинематография 37,7 54%
Физкультура и спорт 14,7 44,3%

Наименьший процент освоения средств зафиксирован в сфере ЖКХ и дорожном хозяйстве. Это объясняется сезонностью работ: основные ремонты дорог и строительство объектов приходятся на второе полугодие.

Отчет о движении средств уже передали в Контрольно-счетную палату города и городской Совет народных депутатов для проверки и утверждения.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
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