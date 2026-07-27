Энергоснабжение в Алуште временно прекращено на фоне проблем с энергосистемой Крыма

Алушта и окрестности на два часа остались без электричества. Об этом сообщила глава администрации города Галина Огнева.

Фото: web.archive.org by Рома-Неус, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Алушта

"В течение двух часов муниципалитет будет обесточен по техническим причинам", — сообщила Галина Огнева в своем канале в МАКС.

Мэр курорта попросила жителей и туристов ориентироваться только на официальные данные, чтобы избежать распространения слухов.

Перебои с энергией происходят на фоне общей напряженной ситуации в энергосистеме полуострова. Ранее компания "Крымэнерго" заявляла, что из-за очередной атаки ВСУ часть населенных пунктов Крыма осталась без света, а восстановить подачу питания к утру не удалось.

С 26 июня в Республике Крым и Севастополе действует режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Власти ввели его для оперативного решения экономических вопросов и ликвидации последствий происшествий.

Экспертная проверка:

эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова