Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Реформа медицины в Чувашии обеспечит доступ к МРТ в Канаше и Новочебоксарске
В Якутии одновременно борются с масштабным паводком и лесными пожарами
Битва фараона спустя 3400 лет: древний рельеф раскрыл секреты имперского Египта
Сотни новых квартир и десятки домов появились в Петербурге за один месяц
В Ливнах подвели итоги исполнения городского бюджета за первую половину 2026 года
Более 20 тонн дизельного топлива разлились в окрестностях деревни Хмелинец
Повидло из дыни и яблок с необычным сочетанием специй
В Калмыкии выявлены очаги опустынивания земель из-за перегрузки пастбищ
Предприятия Курской области привлекли миллиард рублей на развитие производства

Энергоснабжение в Алуште временно прекращено на фоне проблем с энергосистемой Крыма

Россия » Юг » Симферополь

Алушта и окрестности на два часа остались без электричества. Об этом сообщила глава администрации города Галина Огнева.

Алушта
Фото: web.archive.org by Рома-Неус, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Алушта

"В течение двух часов муниципалитет будет обесточен по техническим причинам", — сообщила Галина Огнева в своем канале в МАКС.

Мэр курорта попросила жителей и туристов ориентироваться только на официальные данные, чтобы избежать распространения слухов.

Перебои с энергией происходят на фоне общей напряженной ситуации в энергосистеме полуострова. Ранее компания "Крымэнерго" заявляла, что из-за очередной атаки ВСУ часть населенных пунктов Крыма осталась без света, а восстановить подачу питания к утру не удалось.

С 26 июня в Республике Крым и Севастополе действует режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Власти ввели его для оперативного решения экономических вопросов и ликвидации последствий происшествий.

Экспертная проверка:
эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова
Автор Егор Щукин
Егор Щукин — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Сейчас читают
Тысячи лет никто не верил этой легенде, пока над древней гробницей не нашли смертельный след
Наука и техника
Тысячи лет никто не верил этой легенде, пока над древней гробницей не нашли смертельный след
Пятидесятитысячный рубеж пройден: под Минском выпустили юбилейную версию популярного кроссовера
Авто
Пятидесятитысячный рубеж пройден: под Минском выпустили юбилейную версию популярного кроссовера
Кабачки можно больше не жарить: духовка дала им вкус с сырной шапочкой и травами
Еда и рецепты
Кабачки можно больше не жарить: духовка дала им вкус с сырной шапочкой и травами
Популярное
Малосольные огурцы будут готовы за 3 часа: главный секрет оказался не в чесноке и не в укропе

Секрет идеальной закуски кроется в особом термическом воздействии на ткани овоща, которое позволяет сократить время ожидания до рекордных трех часов.

Малосольные огурцы будут готовы за 3 часа: главный секрет оказался не в чесноке и не в укропе
Бессмертный двигатель из золотой эры Тойоты: возвращение модели обрушило интерес к современным аналогам
Бессмертный двигатель из золотой эры Тойоты: возвращение модели обрушило интерес к современным аналогам
Надежнее китайцев и доступнее отечественных авто: в регионы завезли практичный трехрядный минивэн
Токаев сделал выговор Путину в Омске за войну с братской Украиной
Погибший дипломат Мальтийского ордена на выставке дронов оказался там не случайно Любовь Степушова Мир на пороге большой крови: Трамп и Нетаньяху загнали себя в безвыходную ловушку рейтингов Юрий Бочаров Тихие переговоры за спиной Запада: найден неожиданный посредник для спасения Корейского полуострова Андрей Николаев
В Минске зафиксирована новая схема телефонного мошенничества с заказными письмами
Колбаса рядом не лежала: пряный засол сала довёл вкус до идеальной нежности и вкуса
Кабачки можно больше не жарить: духовка дала им вкус с сырной шапочкой и травами
Кабачки можно больше не жарить: духовка дала им вкус с сырной шапочкой и травами
Последние материалы
В Якутии одновременно борются с масштабным паводком и лесными пожарами
Битва фараона спустя 3400 лет: древний рельеф раскрыл секреты имперского Египта
Сотни новых квартир и десятки домов появились в Петербурге за один месяц
В Ливнах подвели итоги исполнения городского бюджета за первую половину 2026 года
Энергоснабжение в Алуште временно прекращено на фоне проблем с энергосистемой Крыма
Более 20 тонн дизельного топлива разлились в окрестностях деревни Хмелинец
Повидло из дыни и яблок с необычным сочетанием специй
В Калмыкии выявлены очаги опустынивания земель из-за перегрузки пастбищ
Предприятия Курской области привлекли миллиард рублей на развитие производства
Погибший дипломат Мальтийского ордена на выставке дронов оказался там не случайно
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.