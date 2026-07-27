Алушта и окрестности на два часа остались без электричества. Об этом сообщила глава администрации города Галина Огнева.
"В течение двух часов муниципалитет будет обесточен по техническим причинам", — сообщила Галина Огнева в своем канале в МАКС.
Мэр курорта попросила жителей и туристов ориентироваться только на официальные данные, чтобы избежать распространения слухов.
Перебои с энергией происходят на фоне общей напряженной ситуации в энергосистеме полуострова. Ранее компания "Крымэнерго" заявляла, что из-за очередной атаки ВСУ часть населенных пунктов Крыма осталась без света, а восстановить подачу питания к утру не удалось.
С 26 июня в Республике Крым и Севастополе действует режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Власти ввели его для оперативного решения экономических вопросов и ликвидации последствий происшествий.
Секрет идеальной закуски кроется в особом термическом воздействии на ткани овоща, которое позволяет сократить время ожидания до рекордных трех часов.