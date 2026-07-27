В окрестностях деревни Хмелинец Елецкого округа произошел крупный разлив дизельного топлива. Солярка попала в почву и протекла в местный пруд.
Загрязнение заметили рыбаки и жители деревни, которые зафиксировали потоки топлива на видео и сообщили о случившемся в службу "112".
По предварительной информации, из системы вытекло более 20 тонн горючего. Специалисты успели откачать около 15 тонн с помощью насосов, остальное осталось в земле и воде.
|Показатель
|Значение
|Общий объем разлива
|> 20 тонн
|Собрано насосом
|около 15 тонн
Специалисты лаборатории Министерства природных ресурсов и экологии Липецкой области взяли пробы воды и почвы. Результаты анализов пока не готовы, а ведомство заявляет, что не планирует публиковать их до завершения расследования.
Сейчас сотрудники ОМВД по Елецкому району и прокуратура проверяют обстоятельства утечки. По итогам проверки решат о возбуждении дела или применении иных мер ответственности.
"Разлив нефтепродуктов в водоем — это серьезный удар по местной экосистеме. Дизельное топливо создает пленку на поверхности воды, что перекрывает доступ кислорода для рыб и микроорганизмов. Даже если часть топлива откачали, остатки в почве могут отравлять грунтовые воды в течение долгого времени", — пояснил эколог Игорь Степанов.
Секрет идеальной закуски кроется в особом термическом воздействии на ткани овоща, которое позволяет сократить время ожидания до рекордных трех часов.