Более 20 тонн дизельного топлива разлились в окрестностях деревни Хмелинец

В окрестностях деревни Хмелинец Елецкого округа произошел крупный разлив дизельного топлива. Солярка попала в почву и протекла в местный пруд.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Нефтяное пятно на воде

Загрязнение заметили рыбаки и жители деревни, которые зафиксировали потоки топлива на видео и сообщили о случившемся в службу "112".

По предварительной информации, из системы вытекло более 20 тонн горючего. Специалисты успели откачать около 15 тонн с помощью насосов, остальное осталось в земле и воде.

Показатель Значение Общий объем разлива > 20 тонн Собрано насосом около 15 тонн

Специалисты лаборатории Министерства природных ресурсов и экологии Липецкой области взяли пробы воды и почвы. Результаты анализов пока не готовы, а ведомство заявляет, что не планирует публиковать их до завершения расследования.

Сейчас сотрудники ОМВД по Елецкому району и прокуратура проверяют обстоятельства утечки. По итогам проверки решат о возбуждении дела или применении иных мер ответственности.

"Разлив нефтепродуктов в водоем — это серьезный удар по местной экосистеме. Дизельное топливо создает пленку на поверхности воды, что перекрывает доступ кислорода для рыб и микроорганизмов. Даже если часть топлива откачали, остатки в почве могут отравлять грунтовые воды в течение долгого времени", — пояснил эколог Игорь Степанов.

Экспертная проверка: эколог / специалист по природопользованию эколог / специалист по природопользованию Игорь Степанов