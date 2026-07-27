Рабочая группа Министерства сельского хозяйства Калмыкии обследовала земли в поселке Светлый Ики-Бурульского района. Поводом для выезда стали сообщения в социальных сетях о плохом состоянии местных угодий. Проверку провели специалисты Минсельхоза, «РосАгрохимслужбы», Россельхознадзора и районных органов управления.
Инспекция подтвердила деградацию почв и системные нарушения в использовании пастбищ.
|Объект нарушения
|Описание проблемы
|Земли запаса (выпас ЛПХ)
|Очаг опустынивания площадью 3 га. Растительность сохранилась менее чем на 10%.
|Земли сельхозтоваропроизводителя
|Открытый песчаный массив площадью 12 га.
|Общие угодья (3 тыс. га)
|Перегрузка пастбищ: содержится более 3 тыс. голов МРС, что уничтожает травяной покров.
Администрации Ики-Бурульского района приказали начать агрофитомелиорацию: засеять поврежденные участки кормовыми и почвозащитными растениями. Совместно с Россельхознадзором на территории очага опустынивания введут контрольно-надзорный режим.
С главами Светловского сельского поселения потребовали организовать встречи с жителями. Жителям объяснят правила пастбищеоборота и необходимость сократить поголовье скота, чтобы дать земле восстановиться.
"Перегруз сельхозугодий категорически недопустим. Давайте относиться к своей земле добрее! Только от нас зависит состояние земель — мы должны беречь их для будущих поколений", — подчеркнул министр сельского хозяйства Республики Калмыкия Тимур Гаваев.
Проверить результат проведенных работ планируют в вегетационный период следующего года. Полный мониторинг динамики восстановления растительности запланирован на весну-лето 2027 года.
Секрет идеальной закуски кроется в особом термическом воздействии на ткани овоща, которое позволяет сократить время ожидания до рекордных трех часов.