В Калмыкии выявлены очаги опустынивания земель из-за перегрузки пастбищ

Рабочая группа Министерства сельского хозяйства Калмыкии обследовала земли в поселке Светлый Ики-Бурульского района. Поводом для выезда стали сообщения в социальных сетях о плохом состоянии местных угодий. Проверку провели специалисты Минсельхоза, «РосАгрохимслужбы», Россельхознадзора и районных органов управления.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Стадо овец на холмах

Инспекция подтвердила деградацию почв и системные нарушения в использовании пастбищ.

Объект нарушения Описание проблемы Земли запаса (выпас ЛПХ) Очаг опустынивания площадью 3 га. Растительность сохранилась менее чем на 10%. Земли сельхозтоваропроизводителя Открытый песчаный массив площадью 12 га. Общие угодья (3 тыс. га) Перегрузка пастбищ: содержится более 3 тыс. голов МРС, что уничтожает травяной покров.

Меры по восстановлению земель

Администрации Ики-Бурульского района приказали начать агрофитомелиорацию: засеять поврежденные участки кормовыми и почвозащитными растениями. Совместно с Россельхознадзором на территории очага опустынивания введут контрольно-надзорный режим.

С главами Светловского сельского поселения потребовали организовать встречи с жителями. Жителям объяснят правила пастбищеоборота и необходимость сократить поголовье скота, чтобы дать земле восстановиться.

"Перегруз сельхозугодий категорически недопустим. Давайте относиться к своей земле добрее! Только от нас зависит состояние земель — мы должны беречь их для будущих поколений", — подчеркнул министр сельского хозяйства Республики Калмыкия Тимур Гаваев.

Проверить результат проведенных работ планируют в вегетационный период следующего года. Полный мониторинг динамики восстановления растительности запланирован на весну-лето 2027 года.

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