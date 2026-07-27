Предприятия Курской области привлекли миллиард рублей на развитие производства

Предприятия Курской области за первые месяцы 2026 года привлекли почти 1 млрд рублей по программе льготного кредитования для приграничных территорий. Средства позволяют компаниям развивать производство и обновлять оборудование, не переплачивая по процентам.

Фото: Pravda.Ru by Михаил Иванов is licensed under Все права защищены Рабочий на промышленном объекте

Как работает программа

Предприниматели могут взять заём до 30 млн рублей. Процентная ставка по таким кредитам не превышает уровень ключевой ставки ЦБ. Чтобы компания могла получить деньги даже при отсутствии собственного залога, поручительство предоставляет Корпорация МСП.

Приоритеты финансирования

Больше всего средств направили в перерабатывающую промышленность — на эту сферу пришлось около трети общего объёма. В частности, малые и средние предприятия обработки получили примерно 1,2 млрд рублей.

Показатель Значение Сумма кредитов в Курской области около 1 млрд руб. Максимальный размер одного займа 30 млн руб. Общий объем по приграничным регионам свыше 3,6 млрд руб.

"Льготное финансирование остается одной из самых востребованных мер поддержки: полученные средства помогают компаниям укреплять позиции, развиваться и реализовывать инвестиционные планы", — сообщил и. о. министра промышленности, торговли и предпринимательства Курской области Андрей Ветров.

По словам Андрея Ветрова, регион продолжит обеспечивать доступ бизнеса к инструментам поддержки, в том числе через нацпроект "Эффективная и конкурентная экономика".

Экспертная проверка:

региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов