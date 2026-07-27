Оптическая иллюзия сделает Оленью луну крупнее при восходе над горизонтом Якутии

В Якутии 29 июля можно будет наблюдать "Оленью луну" — самое яркое полнолуние этого лета. Пик астрономического явления наступит в 17:36 по московскому времени, но жителям республики следует ориентироваться на местный восход. С наступлением вечера спутник появится на востоке и будет виден всю ночь.

Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Луна

Если небо окажется затянуто облаками, есть запас времени: диск Луны останется практически полным еще 28 и 30 июля.

Почему она "оленья"

Название заимствовано из традиций коренных народов Северной Америки. Они привязывали имена полнолуний к сезонным изменениям природы. К концу июля у самцов оленей твердеют новые рога, с которых спадает "бархат" — мягкий слой кожи с сосудами. Именно этот природный цикл определил название астрономического события.

Когда и как наблюдать

Наиболее эффектно Луна выглядит в первые 30-40 минут после восхода. Из-за оптической иллюзии спутник кажется крупнее, когда находится низко над горизонтом. Однако астрономы отмечают, что диск выглядит более четким и впечатляющим, когда поднимается выше. Оптимальное время для наблюдений в Якутии — с 23:00 до полуночи по местному времени.

Событие Дата и время Пик Оленьей луны 29 июля (вечер и ночь по местному времени) Период видимости полного диска 28, 29 и 30 июля Осетровая луна (следующее полнолуние) 28 августа (совпадая с частным затмением)

Поверья и наука

В эзотерике Оленью луну считают символом обновления, проводя параллель с ежегодным ростом рогов. Считается, что этот период приносит перемены и помогает восстановить силы. Научное сообщество такие представления не разделяет: нет никаких доказательств того, что фазы Луны влияют на самочувствие, сон или настроение человека.