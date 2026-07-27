Прокуратура Енисейска взыскала с работодателя миллион за нарушение охраны труда

Прокуратура Енисейска добилась выплаты компенсации за моральный вред для машиниста бульдозера, получившего тяжелую травму при работе. С работодателя взыскали 1,3 млн рублей.
Несчастный случай произошел в августе 2024 года во время ремонта трелевочной машины. Когда работник поднимал тяжелую конструкцию, домкрат потерял устойчивость. Полурама сорвалась и ударила мужчину по левой руке.
Травма оказалась настолько серьезной, что на следующий день врачи ампутировали руку выше локтя. После операций и лечения мужчине присвоили III группу инвалидности. Потери в трудоспособности составили 60%.
В интересах пострадавшего прокурор обратился в суд. Компания пыталась оспорить решение и снизить сумму выплат, но апелляционный суд оставил вердикт без изменений. Сейчас ведомство контролирует перечисление средств работнику.
|Показатель
|Данные
|Сумма компенсации
|1,3 млн рублей
|Потеря трудоспособности
|60%
|Степень инвалидности
|III группа
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