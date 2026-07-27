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Прокуратура Енисейска взыскала с работодателя миллион за нарушение охраны труда

Россия » Сибирь » Красноярск

Прокуратура Енисейска добилась выплаты компенсации за моральный вред для машиниста бульдозера, получившего тяжелую травму при работе. С работодателя взыскали 1,3 млн рублей.

Деньги
Фото: pixabay.com by xspline is licensed under Free for use under the Pixabay Content License
Деньги

Несчастный случай произошел в августе 2024 года во время ремонта трелевочной машины. Когда работник поднимал тяжелую конструкцию, домкрат потерял устойчивость. Полурама сорвалась и ударила мужчину по левой руке.

Травма оказалась настолько серьезной, что на следующий день врачи ампутировали руку выше локтя. После операций и лечения мужчине присвоили III группу инвалидности. Потери в трудоспособности составили 60%.

"Расследование показало, что работодатель не контролировал безопасность работ и нарушал требования охраны труда", — сообщили в прокуратуре.

В интересах пострадавшего прокурор обратился в суд. Компания пыталась оспорить решение и снизить сумму выплат, но апелляционный суд оставил вердикт без изменений. Сейчас ведомство контролирует перечисление средств работнику.

Показатель Данные
Сумма компенсации 1,3 млн рублей
Потеря трудоспособности 60%
Степень инвалидности III группа
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
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