Прокуратура Енисейска взыскала с работодателя миллион за нарушение охраны труда

Прокуратура Енисейска добилась выплаты компенсации за моральный вред для машиниста бульдозера, получившего тяжелую травму при работе. С работодателя взыскали 1,3 млн рублей.

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Несчастный случай произошел в августе 2024 года во время ремонта трелевочной машины. Когда работник поднимал тяжелую конструкцию, домкрат потерял устойчивость. Полурама сорвалась и ударила мужчину по левой руке.

Травма оказалась настолько серьезной, что на следующий день врачи ампутировали руку выше локтя. После операций и лечения мужчине присвоили III группу инвалидности. Потери в трудоспособности составили 60%.

"Расследование показало, что работодатель не контролировал безопасность работ и нарушал требования охраны труда", — сообщили в прокуратуре.

В интересах пострадавшего прокурор обратился в суд. Компания пыталась оспорить решение и снизить сумму выплат, но апелляционный суд оставил вердикт без изменений. Сейчас ведомство контролирует перечисление средств работнику.

Показатель Данные Сумма компенсации 1,3 млн рублей Потеря трудоспособности 60% Степень инвалидности III группа