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Правительство Башкортостана устраняет отставание по национальным проектам

Россия » Поволжье » Уфа

Правительство Башкортостана работает над устранением отставания по ряду национальных проектов. Сейчас общий уровень выполнения целевых показателей составляет 98,4%, но власти намерены довести этот цифру до 100%. Наибольшее внимание уделяют проектам "Инфраструктура для жизни", "Туризм", "Экология" и "Семья".

Республика Башкирия
Фото: commons.wikimedia.org by Marina Volna, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Республика Башкирия

С начала года в республике обновили дорожную сеть и социальную среду. Результаты текущей работы выглядят так:

Объект / Направление Количество/Объем
Дороги в нормативном состоянии 50 км
Общественные пространства (благоустройство) 10 объектов
Объекты коммунальной инфраструктуры (ремонт) 7 объектов
Женские консультации (открытие) 4 объекта
Новые мосты (ввод в эксплуатацию) 2 объекта
Переселение из аварийного жилья 38 человек

До конца 2026 года регион планирует расширить масштаб работ. В планах — капитальный ремонт 36 школ, шести детских садов и шести колледжей. Также обновят общественный транспорт: закупят 83 автобуса. В сфере городской среды благоустроят еще 143 территории, а из аварийных домов переселят более 300 жителей.

Параллельно с этими задачами в республике завершают ремонт трассы Янаул — Верхние Татышлы.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Егор Щукин
Егор Щукин — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
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