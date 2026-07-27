Правительство Башкортостана устраняет отставание по национальным проектам

Правительство Башкортостана работает над устранением отставания по ряду национальных проектов. Сейчас общий уровень выполнения целевых показателей составляет 98,4%, но власти намерены довести этот цифру до 100%. Наибольшее внимание уделяют проектам "Инфраструктура для жизни", "Туризм", "Экология" и "Семья".

Фото: commons.wikimedia.org by Marina Volna, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Республика Башкирия

С начала года в республике обновили дорожную сеть и социальную среду. Результаты текущей работы выглядят так:

Объект / Направление Количество/Объем Дороги в нормативном состоянии 50 км Общественные пространства (благоустройство) 10 объектов Объекты коммунальной инфраструктуры (ремонт) 7 объектов Женские консультации (открытие) 4 объекта Новые мосты (ввод в эксплуатацию) 2 объекта Переселение из аварийного жилья 38 человек

До конца 2026 года регион планирует расширить масштаб работ. В планах — капитальный ремонт 36 школ, шести детских садов и шести колледжей. Также обновят общественный транспорт: закупят 83 автобуса. В сфере городской среды благоустроят еще 143 территории, а из аварийных домов переселят более 300 жителей.

Параллельно с этими задачами в республике завершают ремонт трассы Янаул — Верхние Татышлы.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов