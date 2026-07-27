Правительство Башкортостана работает над устранением отставания по ряду национальных проектов. Сейчас общий уровень выполнения целевых показателей составляет 98,4%, но власти намерены довести этот цифру до 100%. Наибольшее внимание уделяют проектам "Инфраструктура для жизни", "Туризм", "Экология" и "Семья".
С начала года в республике обновили дорожную сеть и социальную среду. Результаты текущей работы выглядят так:
|Объект / Направление
|Количество/Объем
|Дороги в нормативном состоянии
|50 км
|Общественные пространства (благоустройство)
|10 объектов
|Объекты коммунальной инфраструктуры (ремонт)
|7 объектов
|Женские консультации (открытие)
|4 объекта
|Новые мосты (ввод в эксплуатацию)
|2 объекта
|Переселение из аварийного жилья
|38 человек
До конца 2026 года регион планирует расширить масштаб работ. В планах — капитальный ремонт 36 школ, шести детских садов и шести колледжей. Также обновят общественный транспорт: закупят 83 автобуса. В сфере городской среды благоустроят еще 143 территории, а из аварийных домов переселят более 300 жителей.
Параллельно с этими задачами в республике завершают ремонт трассы Янаул — Верхние Татышлы.
Секрет идеальной закуски кроется в особом термическом воздействии на ткани овоща, которое позволяет сократить время ожидания до рекордных трех часов.