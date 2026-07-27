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В Новоазовском округе завершают работы по восстановлению ключевой насосной станции

Россия » Новороссия » Донецк

В Новоазовском муниципальном округе завершают капитальный ремонт водопроводной насосной станции второго подъема. Это позволит стабилизировать подачу воды в города Новоазовск и Седово.

Промышленные очистные сооружения
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Промышленные очистные сооружения

"Сейчас завершается ремонт ВНС второго подъема — это объект, который распределяет воду на Новоазовск и Седово. Его обновление позволит стабилизировать и улучшить подачу воды населению", — сообщил глава администрации округа Василий Овчаров.

По словам главы округа, после обновления насосной станции специалисты приступят к ремонту подающих водоводов.

Объект Статус работ / Планы
ВНС второго подъема Завершение капитального ремонта
Подающие водоводы Ремонт в планах после запуска ВНС
Автор Егор Щукин
Егор Щукин — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
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