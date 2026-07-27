В Новоазовском округе завершают работы по восстановлению ключевой насосной станции

В Новоазовском муниципальном округе завершают капитальный ремонт водопроводной насосной станции второго подъема. Это позволит стабилизировать подачу воды в города Новоазовск и Седово.

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"Сейчас завершается ремонт ВНС второго подъема — это объект, который распределяет воду на Новоазовск и Седово. Его обновление позволит стабилизировать и улучшить подачу воды населению", — сообщил глава администрации округа Василий Овчаров.

По словам главы округа, после обновления насосной станции специалисты приступят к ремонту подающих водоводов.

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