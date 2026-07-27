В Воронеже расследуют дело о хищении более 61 миллиона рублей при модернизации левобережных очистных сооружений. Прокуратура и следствие установили, что стоимость работ была искусственно завышена.
Деньги, которые должны были пойти на обновление системы канализации города, оказались в карманах третьих лиц. Теперь силовики выясняют, как именно была организована схема вывода средств.
Следователи проверили финансовые отчеты, контракты и техническую документацию проекта. Анализ показал, что заявленные в бумагах затраты не совпадают с фактическими расходами на стройку и оборудование.
Источники сообщают о выявлении подозрительных операций при закупке техники и оплате работ. Следствие проверяет цепочки сделок, чтобы установить конечных получателей денег.
Ситуация вызвала резкую критику горожан. Жители Воронежа отмечают, что налоги, которые должны были обеспечить стабильную работу городских стоков, потратили не по назначению.
Городские власти заявили, что ранее неоднократно просили прокуратуру проверить этот объект, но никакой реакции не последовало. Сейчас администрация заявляет о готовности сотрудничать со следствием.
|Параметр
|Данные
|Сумма предполагаемого ущерба
|более 61 млн рублей
|Объект расследования
|Левобережные очистные сооружения г. Воронежа
|Причина ущерба
|Завышение стоимости модернизации и сомнительные сделки
Следствие продолжает сбор доказательств. Если факт хищения подтвердится окончательно, виновным грозит уголовная ответственность.
Секрет идеальной закуски кроется в особом термическом воздействии на ткани овоща, которое позволяет сократить время ожидания до рекордных трех часов.