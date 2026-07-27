В Воронеже расследуют хищение 61 миллиона рублей при обновлении очистных сооружений

В Воронеже расследуют дело о хищении более 61 миллиона рублей при модернизации левобережных очистных сооружений. Прокуратура и следствие установили, что стоимость работ была искусственно завышена.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Очистные сооружения

Деньги, которые должны были пойти на обновление системы канализации города, оказались в карманах третьих лиц. Теперь силовики выясняют, как именно была организована схема вывода средств.

Как нашли завышение стоимости

Следователи проверили финансовые отчеты, контракты и техническую документацию проекта. Анализ показал, что заявленные в бумагах затраты не совпадают с фактическими расходами на стройку и оборудование.

Источники сообщают о выявлении подозрительных операций при закупке техники и оплате работ. Следствие проверяет цепочки сделок, чтобы установить конечных получателей денег.

Реакция властей и жителей

Ситуация вызвала резкую критику горожан. Жители Воронежа отмечают, что налоги, которые должны были обеспечить стабильную работу городских стоков, потратили не по назначению.

Городские власти заявили, что ранее неоднократно просили прокуратуру проверить этот объект, но никакой реакции не последовало. Сейчас администрация заявляет о готовности сотрудничать со следствием.

Параметр Данные Сумма предполагаемого ущерба более 61 млн рублей Объект расследования Левобережные очистные сооружения г. Воронежа Причина ущерба Завышение стоимости модернизации и сомнительные сделки

Следствие продолжает сбор доказательств. Если факт хищения подтвердится окончательно, виновным грозит уголовная ответственность.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов