Следственный комитет проверит причины непригодного состояния дороги во Владимире

Следственный комитет РФ начал проверку состояния дороги из владимирского микрорайона Энергетик. Председатель ведомства Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления Артему Кулакову выяснить, почему путь к федеральной трассе М-7 находится в непригодном состоянии и какие меры принимаются для обеспечения прав граждан на качественную инфраструктуру. Контроль за исполнением поручения взял центральный аппарат СК.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Дорожная разметка

Речь идет о так называемой "пьяной дороге", которая представляет собой размытый грунт с глубокими колеями и ямами. Маршрут разделен между двумя администрациями: часть пути (улица Поисковая) принадлежит Владимиру, а остальная часть — Собинскому муниципальному округу.

Почему дорога остается разбитой

Местные власти объясняют отсутствие асфальта активным движением тяжелой техники. Рядом с дорогой строится дата-центр компании "Яндекс". По мнению чиновников, полноценное покрытие будет уничтожено грузовиками строителей в кратчайшие сроки.

"Дорога проходит по территории Владимира, подсыпается, щебенится. Дело в том, что там ведутся рядом большие ремонтные работы, продвигается тяжелая техника. Если асфальт положить, то он придет в негодность", — пояснила начальник управления администрации города по СМИ и связям с общественностью Юлия Жирякова.

Глава Собинского муниципального округа Александр Разов подтвердил, что округ отвечает за 800 метров пути. Он отметил, что муниципалитет пытался привлечь IT-гиганта к содержанию трассы, но в суде не удалось доказать, что именно техника "Яндекса" разрушила полотно.

"Никакой социальной ответственности нету у этой компании", — отметил Александр Разов.

Как это влияет на жителей

Для людей из Энергетика эта дорога стала критически важной в начале 2025 года. После атак украинских БПЛА основной восточный выезд из микрорайона перекрыли силовики, и разбитая грунтовка осталась единственным способом связаться с внешним миром. Жителям пришлось пользоваться путем, который мэрия Владимира назвала "стратегически важным", хотя по факту ремонт свелся к подсыпке щебнем и крошкой.

Помимо водителей, плохие дорожные условия затронули детей из деревни Одерихино, которые ежедневно проходят по этому участку по дороге в школу.

Зона ответственности Текущее состояние / Меры Мэрия Владимира (ул. Поисковая) Подсыпка щебнем и асфальтовой крошкой Собинский муниципальный округ (800 м) Грейдирование, подсыпка по необходимости