Следственный комитет РФ начал проверку состояния дороги из владимирского микрорайона Энергетик. Председатель ведомства Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления Артему Кулакову выяснить, почему путь к федеральной трассе М-7 находится в непригодном состоянии и какие меры принимаются для обеспечения прав граждан на качественную инфраструктуру. Контроль за исполнением поручения взял центральный аппарат СК.
Речь идет о так называемой "пьяной дороге", которая представляет собой размытый грунт с глубокими колеями и ямами. Маршрут разделен между двумя администрациями: часть пути (улица Поисковая) принадлежит Владимиру, а остальная часть — Собинскому муниципальному округу.
Местные власти объясняют отсутствие асфальта активным движением тяжелой техники. Рядом с дорогой строится дата-центр компании "Яндекс". По мнению чиновников, полноценное покрытие будет уничтожено грузовиками строителей в кратчайшие сроки.
"Дорога проходит по территории Владимира, подсыпается, щебенится. Дело в том, что там ведутся рядом большие ремонтные работы, продвигается тяжелая техника. Если асфальт положить, то он придет в негодность", — пояснила начальник управления администрации города по СМИ и связям с общественностью Юлия Жирякова.
Глава Собинского муниципального округа Александр Разов подтвердил, что округ отвечает за 800 метров пути. Он отметил, что муниципалитет пытался привлечь IT-гиганта к содержанию трассы, но в суде не удалось доказать, что именно техника "Яндекса" разрушила полотно.
"Никакой социальной ответственности нету у этой компании", — отметил Александр Разов.
Для людей из Энергетика эта дорога стала критически важной в начале 2025 года. После атак украинских БПЛА основной восточный выезд из микрорайона перекрыли силовики, и разбитая грунтовка осталась единственным способом связаться с внешним миром. Жителям пришлось пользоваться путем, который мэрия Владимира назвала "стратегически важным", хотя по факту ремонт свелся к подсыпке щебнем и крошкой.
Помимо водителей, плохие дорожные условия затронули детей из деревни Одерихино, которые ежедневно проходят по этому участку по дороге в школу.
|Зона ответственности
|Текущее состояние / Меры
|Мэрия Владимира (ул. Поисковая)
|Подсыпка щебнем и асфальтовой крошкой
|Собинский муниципальный округ (800 м)
|Грейдирование, подсыпка по необходимости
Секрет идеальной закуски кроется в особом термическом воздействии на ткани овоща, которое позволяет сократить время ожидания до рекордных трех часов.