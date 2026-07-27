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Следственный комитет проверит причины непригодного состояния дороги во Владимире

Россия » Центр » Владимир

Следственный комитет РФ начал проверку состояния дороги из владимирского микрорайона Энергетик. Председатель ведомства Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления Артему Кулакову выяснить, почему путь к федеральной трассе М-7 находится в непригодном состоянии и какие меры принимаются для обеспечения прав граждан на качественную инфраструктуру. Контроль за исполнением поручения взял центральный аппарат СК.

Дорожная разметка
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Дорожная разметка

Речь идет о так называемой "пьяной дороге", которая представляет собой размытый грунт с глубокими колеями и ямами. Маршрут разделен между двумя администрациями: часть пути (улица Поисковая) принадлежит Владимиру, а остальная часть — Собинскому муниципальному округу.

Почему дорога остается разбитой

Местные власти объясняют отсутствие асфальта активным движением тяжелой техники. Рядом с дорогой строится дата-центр компании "Яндекс". По мнению чиновников, полноценное покрытие будет уничтожено грузовиками строителей в кратчайшие сроки.

"Дорога проходит по территории Владимира, подсыпается, щебенится. Дело в том, что там ведутся рядом большие ремонтные работы, продвигается тяжелая техника. Если асфальт положить, то он придет в негодность", — пояснила начальник управления администрации города по СМИ и связям с общественностью Юлия Жирякова.

Глава Собинского муниципального округа Александр Разов подтвердил, что округ отвечает за 800 метров пути. Он отметил, что муниципалитет пытался привлечь IT-гиганта к содержанию трассы, но в суде не удалось доказать, что именно техника "Яндекса" разрушила полотно.

"Никакой социальной ответственности нету у этой компании", — отметил Александр Разов.

Как это влияет на жителей

Для людей из Энергетика эта дорога стала критически важной в начале 2025 года. После атак украинских БПЛА основной восточный выезд из микрорайона перекрыли силовики, и разбитая грунтовка осталась единственным способом связаться с внешним миром. Жителям пришлось пользоваться путем, который мэрия Владимира назвала "стратегически важным", хотя по факту ремонт свелся к подсыпке щебнем и крошкой.

Помимо водителей, плохие дорожные условия затронули детей из деревни Одерихино, которые ежедневно проходят по этому участку по дороге в школу.

Зона ответственности Текущее состояние / Меры
Мэрия Владимира (ул. Поисковая) Подсыпка щебнем и асфальтовой крошкой
Собинский муниципальный округ (800 м) Грейдирование, подсыпка по необходимости
Автор Егор Щукин
Егор Щукин — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
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